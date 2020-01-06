知多啲：生活配合防「甩骱」

【明報專訊】髖關節是人體最大的關節，接連股骨（即大腿骨）與骨盆，它主要由股骨上方圓球形的股骨頭，以及凹陷如碗狀的髖臼接合而成。一般人髖關節痛，成因多由退化引起，走路及日常活動令股骨頭受力，兩邊軟骨磨蝕、關節慢慢磨損所致。

一般治療方案會由淺入深，簡單如服食止痛藥，若成效不大，則會考慮打針。傳統為注射類固醇藥物，新式療法是注射血清素或透明質酸。但髖關節注射不如膝關節般簡單，不能在一般診所進行，因髖關節位置較深入，亦鄰近重要的血管神經，需要輔助儀器，由骨科專科醫生以X光或超聲波一邊監察位置，一邊準確注射。

骨科專科醫生胡永祥說，退化引起的髖關節勞損，一般會令股骨頭與髖臼兩邊軟骨皆磨蝕而損壞，甚少出現單邊損壞，這些情况下要做全髖關節置換手術。全髖關節置換手術的併發症是「甩骱」（假體脫位），機率約3%至6%，原因可能是手術處理得不理想，或病人在生活上不配合，如術後初期腳部屈伸過度、經常蹲下等，而病人身體瘦弱乏力、肌肉萎縮等因素，亦會增加「甩骱」風險。

若非退化問題，而是跌倒引起的股骨頸骨折，髖臼仍保有完整的軟骨，則可考慮半髖關節置換手術，對醫學技術要求較低、併發症及風險較低，亦較易復元。