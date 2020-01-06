醫學滿東華：大腸癌誤當痔瘡 人到50宜照腸

【明報專訊】大腸癌是香港發病率最高的癌症。剛過去1個星期，我共為3名病人確診了大腸癌，希望透過這3名病人的經歷，向大家帶出大腸癌篩查的重要。

掉以輕心 易錯過求診時機

第一名患者在他踏入50歲時，主動前來做大腸癌篩查，問診時沒發現任何可疑的徵狀，但經商量後決定接受大腸內視鏡檢查作篩查，結果發現1個「偶然發生」的2厘米腫瘤，經病理化驗及掃描，確診為早期大腸癌，並於接受微創手術5天後順利出院。

第二名患者是年約60的男士，他一直有痔瘡的煩惱，排便後肛門偶爾有出血情况。最近半年出血情况較以往頻密，加上體重下降而前來求診，我為他安排了「人生第一次」大腸鏡檢查，結果發現的不僅是痔瘡，還在直腸發現了一個腫瘤。生長在直腸及肛門的腫瘤，病徵與痔瘡相似，很容易令患者掉以輕心，延誤了求診時機。幸好經過進一步檢查後，確診是早期大腸癌，能夠接受手術以根治。

體重驟降、大便帶血快求醫

最後一名患者就沒有那麼幸運，她是一名70歲長者，諱疾忌醫；孫兒見她有超過1年時間感到下腹脹痛，持續出現帶血的腹瀉，於是「夾手夾腳」帶婆婆前來求醫。幾天後為婆婆安排大腸鏡檢查，即時發現乙狀結腸出現了1個連內視鏡都不能通過的阻塞性腫瘤，掃描後發現癌細胞已經擴散到肺部，最後她只能接受紓緩治療。

一般情况下，建議沒有任何病徵的人士在50歲開始接受大腸癌篩查，目的是及早發現及切除大腸瘜肉，以徹底消除癌變風險。另外，透過篩查能發現「偶然發生」的早期大腸癌，根治大腸癌，得到更理想的預後。

病向淺中醫，一旦出現病徵如體重驟降、貧血引發的心悸、頭暈及氣喘、大便帶血或黏液、持續大便習慣改變、感覺排便不清等，應立即主動約見醫生。

文：陳偉聰（東華三院內視鏡中心主管、腸胃肝臟科專科醫生）