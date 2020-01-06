情緒診所：森林浴打開五官 療癒身心靈

【明報專訊】平日生活節奏如此急促，不少人都愛在假日出外走走，放鬆一下。多接觸大自然，到公園散步，都對身心有益。事實上有很多研究實證，大自然有奇妙的療癒力量，可以促進身心健康，是送給身心靈最美麗的禮物。香港電台電視節目《零距離科學》亦播放了一個外購節目《大自然療法》，闡釋及探討大自然與人的關係。

近年，探討大自然與健康關係的研究愈來愈多，至2018年已發表了350個研究報告。當中不少提供具體證明，證實大自然有神奇的療癒力量，包括加強認知力、專注力，提升情緒及靈性健康、主觀幸福感等。這些效益對於特別的群體如辦公室職員、移民人士、醫院病人及囚犯等也能發揮作用。

研究：在森林壓力荷爾蒙少20%

‧瑞典烏普薩拉大學環境心理學系教授Terry Hartig的研究顯示，身處大自然，可以幫助我們恢復減弱了的認知能力，包括：思考速度、執行效率、集中力和記憶力。

‧日本千葉大學環境健康及田野科學中心助理主任宮崎良文教授，比較人們身處森林及大城市的身心狀態，研究發現當我們身處森林時，大腦活動會顯著減少，人會平靜下來；負責抑制人體不必要活動的副交感神經，在身處森林時會比在城市更活躍50%，即是說在森林中身體會放鬆一點；相反我們的「壓力荷爾蒙」皮質醇的含量，在森林時會少20%。

‧2011年學術期刊《自然》發表了德國腦神經學家Andreas Meyer-Lindenberg的研究結果，他發現腦內的杏仁核會因城市生活的社交壓力而變得活躍，增加患上焦慮症和抑鬱症的風險。他另一項研究又發現，環境的綠色程度，和我們的感受及大腦反應有相互關係。由此可見，大自然對神經系統及情緒狀態都有一定好處，有助提升身心健康。

‧日本醫科大學公共衛生健康部免疫學家李卿教授的研究，指出樹木釋放的芬多精（Phytoncides）能激活保護人體的免疫細胞，增加我們的免疫力。因此，日本近年流行天然療法森林浴（Shinrin-yoku），正正就是利用大自然來治療和預防疾病，透過五官領受大自然帶來的好處。

注意力集中風景 心情變平靜

以上不同研究結果均顯示出，多接觸大自然，可讓我們放鬆身體、平靜心情、減低皮質醇及壓力、加強人體免疫系統、減少焦慮及抑鬱情緒、增強認知及專注力等。這個孕育天地萬物的大自然，原來一直都滋養着我們的身心靈。

其實，就算沒有科學研究證實，從我們的個人經歷也能體會大自然的療癒力。當我們去到郊外，就會自然地把注意力放在四周風景和大自然環境上，心情變得平靜，五官也隨之而打開，探索四周的自然景物。

‧視覺讓我們仔細觀察大自然綠油油的世界，細心欣賞陽光灑遍田園上泛起的不同色彩

‧聽覺讓我們用心聆聽大自然豐富和諧的聲音，包括風聲、鳥聲及樹葉聲等

‧觸覺讓我們感受雙腳踩踏大地的感覺，觸摸每棵樹木、每片樹葉帶給我們不同的質感

‧嗅覺讓我們感受大自然清新的氣息，吸收樹木所散發出來的芬多精

‧味覺讓我們打開味蕾，細心品嘗在地食材與當季蔬果的鮮味

我們和大自然的聯繫可以很多樣化，有些人喜歡靜態活動，例如在公園散步；有些人喜歡動態活動，例如做伸展運動、跑步或登山遠足。選擇自己喜歡、適合的方式跟大自然互動，將走進大自然培養成為習慣，領受大自然的療癒力，這或許能讓身心靈回復平衡，預備迎接生活上不同的挑戰。

■田園靜觀退修

為鼓勵大家多接觸大自然，newlife.330開辦一系列「田園靜觀退修」活動，讓參加者於新年、元宵及復活節期間，在恬靜悠閒的田園環境中，體驗各種靜觀活動。在退修中建立每日做「330小休息」的習慣，從而提升身心靈健康。

工作坊詳情：bit.ly/farmretreat

文：陳鑑忠（新生精神康復會教育心理學家）