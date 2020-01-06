知多啲：枸杞子抗青光眼 奧米加-3改善眼乾

【明報專訊】坊間不少護眼保健品，藍莓精華、野莓精華、杞子汁、深海魚油……稱可「改善視力」、「促進眼睛健康」、「過濾藍光」，到底有沒有根據？

香港大學眼科學系名譽臨牀助理教授伍立祺表示，目前有研究數據支持、可信度較高的補充劑，包括：

‧AREDS 2配方有助預防老年黃斑病變

‧枸杞子可保護視神經細胞，對抗青光眼

‧奧米加-3對瞼板腺功能有幫助，可改善眼乾

其餘補充劑，大多欠缺大型臨牀研究支持。

不過，香港大學生物科學學院助理教授李忠英提醒，雖然奧米加-3和奧米加-6都是必需脂肪酸，能保護眼睛，但要注意攝取量和比例。香港大學在2019年發表的老年黃斑病變研究，其中一項結果發現，濕性黃斑病變與類胡蘿蔔素和奧米加-3攝量少，以及奧米加-6攝取過多有關。飲食中過多的奧米加-6，會增加與炎症相關的類花生酸（eicosanoid），例如花生四烯酸（arachidonic acid），可引起發炎反應。

世界衛生組織建議，奧米加-6每天攝取量為總能量的2.5％至9％，奧米加-3則是0.5％至2％。李忠英補充，奧米加-6存在於肉類（牛、羊、雞、豬）和雞蛋中，每周建議吃4次肉。而深海魚富含奧米加-3，每周建議進食3次，每份應為200至300克，相當於一份普通大小的三文魚排或半條至一條普通大小的魚，例如黃魚、鯧魚。奧米加-3及奧米加-6的理想攝取比例是1比4。