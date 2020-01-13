手痹手麻 入夜特別痛 握拳屈掌 揮別腕管綜合症

麻痹原因——手腕裏8粒小腕骨和腕橫韌帶構成腕管隧道。當隧道內的肌腱水腫發炎便有可能擠壓正中神經線，導致手部麻痹。（明報製圖）

【明報專訊】腕管綜合症是常見的職業勞損，引致手部麻痹。日常生活和工作需要長期屈曲手指、手腕，如清潔工人、家庭主婦；或需要長時間使用震動工具，如地盤工人；又或需要長期使用鍵盤和滑鼠的文職人員，都有可能令肌腱膜發炎，引致水腫，令正中神經線受壓。

研究又發現，妊娠期、糖尿病、肥胖和類風濕性關節炎患者，均比一般人更易患上腕管綜合症。

「我的手指不時有麻痹痛，痹痛情况有點特別，時而嚴重，時而輕微，睡覺的時候明明沒動，卻是全日最麻痹的時候。」診所內時常都聽到類似故事，這類病人很大可能患上腕管綜合症。

肌腱軟組織發炎 壓迫神經線

要了解腕管綜合症（Carpal tunnel syndrome），先要簡單了解手腕結構。手腕由8粒小腕骨（Carpal bones）和腕橫韌帶（Transverse carpal ligament）構成腕管隧道（Carpal tunnel）。腕管內有9條屈肌腱（Flexor tendons）和正中神經線（Median nerve）經過。正中神經線負責3.5隻手指（即拇指、食指、中指及一半無名指）的感覺及肌肉控制。由於腕管隧道空間很小，若隧道內的肌腱或軟組織發炎，便會壓迫正中神經線，引起3.5隻手指麻痹、刺痛，夜間疼痛會加劇。再嚴重的話，更會導致大拇指肌肉萎縮，影響手指肌力和拇指的控制功能。

當確診患上腕管綜合症，會先以保守性治療處理，即藥物、手托及物理治療。藥物包括口服止痛藥和消炎藥，或注射類固醇控制痛症及炎症。手托固定手腕位置，減少手腕活動，減低因勞動引致的水腫。物理治療則以電療儀器（如：低能量激光治療、超聲波、衝擊波、透皮神經電療機和蠟療等）、針灸、運動貼布、關節舒整、手法按摩及運動療法等，達致止痛消炎的作用。保守治療對初、中期的腕管綜合症幫助較明顯，但如果大拇指肌肉已開始萎縮，保守治療效果便不太顯著。這類病人或需要接受手術，減低正中神經線受壓。

長用震動工具 須勤做伸展運動

腕管綜合症多由長期勞損引致，日常護理有助避免肌腱勞損，減低患病風險。日常生活應盡量減少重複動作或避免長時間使用高頻震動工具。如因工作關係而不得不做，應適當分配休息時間及勤做伸展運動。

文：黃嘉豪（香港物理治療學會會員、註冊物理治療師）

編輯：王翠麗

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