e代精神：孤獨傷身=日吸15支煙？

【明報專訊】科技日益進步，過去十多年間，互聯網和手機發展迅速，社交網絡成為了很多人生活中不可或缺的一部分，偏偏人與人之間的距離卻愈來愈遠。2018年有大型普查顯示，有超過七成受訪者認同感覺與別人疏離，更有近八成受訪者表示偶爾感覺到極孤獨，結果比十多年前之同樣研究為差。更有研究指出，孤獨對健康帶來的影響，堪比每日吸15支煙。

被動孤獨≠主動獨處

孤獨是一種被動和消極的情緒，不能和主動去選擇及享受的獨處混為一談。根據社交需要理論（Social needs theory），人生來就需要與人聯繫，需要相互關愛。如果現有人際關係滿足不了這種需要，人便會感到孤獨。而孤獨不僅是指找不到可傾訴的知己，還有作為旁觀別人高興的孤立感。而這正是社交網絡所帶來的問題：現代人依賴社交網絡的溝通模式，可以稱之為「零食式社交」（Social snacking），無論是睡前、醒來，或乘車，只要一有空閒，便會覺得無聊，拿出手機掃社交網絡。只是，所看的總離不開朋友的吃喝玩樂，隨便「派like」、一個emoji，比應酬更形式、更膚淺、更單向，恍似零食一般只為滿足口慾，卻毫無養分可言。

沉迷網絡失社交能力 惡性循環

網絡和孤獨亦可以是一種惡性循環的關係。長期依賴社交網絡和emoji，社交技巧便會生疏，當面對面時不懂打開話題、交談不知怎麼應對，便會出現社交恐懼，尤其是當發現想像和現實不符，自己並不像幻想般成功、完美、受歡迎，為了尋求情感上的支持和滿足，便唯有轉投網絡世界，躲在手機背後當意見領袖，甚至沉湎於遊戲、短訊、拍照等，影響了工作或學習等正常生活，成為了一種行為上的癮，要放下手機時就更容易感到孤獨。

不要沉淪在不必要的比較。害怕在人前展露自己拙劣的社交技巧，因而消極地把自己收起來逃避現實，對於孤獨而言根本無濟於事。有時，當被孤獨感覺所籠罩，可試試從生活的細節中找尋積極的證據，想想過往成功的經驗，哪怕是再微不足道的成就，也是自己努力的見證；當看見別人孤獨，更可以主動上前，積極伸出友誼之手，不計較地付出，增加自己被認識和接納的機會之餘，說不定可獲得到最真摯的友誼。

文：傅子健（精神科專科醫生）