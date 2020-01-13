底層吸水 面層防水 戴錯口罩 病菌有「隙」可乘

【明報專訊】武漢爆發不明肺炎，本港掀起搶購口罩潮。外科口罩賣斷貨，聚氨酯口罩和棉布口罩又擋不住病毒，難道要戴N95？

關注口罩問題的立法會議員，將口罩正背面反轉戴，會否失去保護力？分辨口罩底面，究竟是靠顏色，還是按摺紋區分？醫生提醒，口罩太大、太小、太鬆、太緊，兩側有縫隙或覆蓋不足，細菌、病毒都有「隙」可乘。

外科口罩、聚氨酯口罩、N95口罩，哪款保護力最強？選購及佩戴口罩時要注意什麼？感染及傳染病科專科醫生曾祈殷、香港理工大學機械工程學系創新產品與科技講座教授梁煥方，拆解大家對口罩的謬誤。

◆曾：曾祈殷

◆梁：梁煥方

BFE數值愈高 過濾功效愈佳

謬誤：購買外科口罩，標明是3層設計，萬無一失！

梁：購買外科口罩，除了選擇3層設計，亦可參考盒上列明的細菌過濾效果（Bacterial Filtration Efficiency，BFE）及粒子過濾效果（Particle Filtration Efficiency，PFE）。

BFE：生產商使用大小約3微米的金黃葡萄球菌作測試。細菌粒子多為1至4微米，因此口罩的BFE數值愈高，過濾細菌的功效愈佳。

PFE：生產商會使用0.1至1微米的粒子作測試。但為增加過濾成功率，生產商測試時或會使用1微米粒子；然而流感病毒粒子為0.1微米，因此即使口罩的PFE過濾率高逾九成，亦不代表能隔絕病毒。所以PFE數值的參考作用有一定限制。

謬誤：N95口罩能阻隔至少95%小於0.3 微米粒子，平日出街戴N95最穩陣！

曾：以現時香港情况，戴外科口罩已足夠。然而，萬一香港出現首宗確診個案，與患者接觸的家人和醫護就要用高規格的N95口罩；因為未知道該病毒的特性、傳播途徑，接觸患者前應穿戴個人防護裝備，如保護衣、口罩、面罩、手套等。

因為目前仍未完全了解武漢的情况，如要前往當地，可以戴外科口罩；但如果很擔心，亦可佩戴防護力較好的N95口罩。

外科口罩可以阻隔以飛沫傳播的病原體，但要阻隔經空氣傳播的病原體，須佩戴N95口罩。暫時未能確認是次新型冠狀病毒可否透過空氣傳播。在天氣特別乾燥的日子，由於濕度很低，當帶有病原體的微粒或飛沫在空氣中蒸發，這些病原體的水粒子變得十分細小，容易在空氣中飄浮，距離可遠超1呎。另一個可能性是源於特定環境，如當年SARS疫情，有醫院在病房內使用霧化器，SARS病毒繼而在空氣四散。

謬誤：為環保，改戴棉布口罩。

梁：口罩過濾功效高低，視乎其纖維大小，愈小愈能阻隔病毒粒子。外科口罩由3層不織布組成，過濾層纖維直徑為2至5微米，對於0.1微米的病毒粒子阻隔率為40%至50%。至於棉布口罩，棉繩結構纖維直徑為500至1000微米，不但不能過濾病毒粒子，亦難防細菌粒子，只能過濾200微米以上的塵蟎。

弄濕 戴逾8小時 須換口罩

謬誤：一個口罩戴足全日都無所謂。

梁：外科口罩纖維附有靜電，用以吸附病毒粒子。但長時間佩戴口罩時，臉部出汗，瓦解纖維的靜電，削弱口罩的吸附功能，「午膳時除下口罩，飯後重新戴上。在這過程中，空氣中的水分進入纖維，瓦解靜電，令口罩較難過濾病毒」。因此，一旦口罩弄濕或佩戴超過8小時，就需更換。

謬誤：外科口罩用顏色區分底面，有色一面朝外；單色口罩則無分底面。

梁：分辨口罩底面前，要先了解底面的功能有何不同。外科口罩的外層為防水性（Hydrophobic），防止水分中的病毒或細菌滲入；底層物料為吸水性（Hydrophilic），吸收人體呼出的水蒸氣，讓用家更舒適。

因此如要分辨口罩底面，建議在兩面灑一點水滴，觀察哪一面吸水。但現時不少生產商為節省成本，以防水物質製造口罩底面，使口罩底層未能吸水；如果發現口罩兩面皆不能吸水，該口罩亦沒有底面之分。

合規格立體口罩 防禦力較佳

謬誤：立體口罩只是外觀好看，阻隔病毒效果不及外科口罩。

曾：立體口罩覆蓋面積較外科口罩大，側面較貼服。但其保護效果亦要視乎口罩物料是否與外科口罩規格相同，以及鼻樑位置有沒有金屬條。金屬條的重要性是使口罩上端緊貼面部，以免細菌或病毒從縫隙進入。

梁：3D立體口罩的防禦能力較佳，原因與風速有關。對比平面口罩，立體口罩的面積較大，能減少風速，使1微米以下粒子在空氣中停留較長時間，更易黏附在口罩，減低患者直接吸入病毒粒子的風險。

活性碳只吸味 不阻隔病毒

謬誤：4層活性碳口罩，阻隔效果較3層外科口罩更佳。

梁：活性碳用以吸收異味，如甲醛，不能阻隔病毒及細菌。因此口罩加入活性碳物料後，不能提高過濾效果。

謬誤：口罩愈大，遮蓋面愈多，保護愈強。

曾：口罩太大，例如小朋友戴了成人口罩，很多時有許多縫隙，細菌或病毒可從縫隙進入；加上小朋友面形較小，口罩金屬條未必貼合，縫隙亦會增加。相反，口罩尺碼太小亦不合適，不完全包覆口、鼻及下巴，亦削弱保護力。口罩的大小最好是剛剛好緊貼面，而又適合自己的面形。

梁：佩戴外科口罩，若臉頰兩側有縫隙，不能過濾約兩成空氣，削弱過濾效率。

謬誤：日本口罩款式多，防護力較高。

曾：在日本購買口罩時，同樣要留意口罩層數和細菌過濾效果，最好懂得包裝上日文說明。有日本口罩採4、5層設計，聲稱加入了保濕層，這些可能是噱頭。但如果有額外的效能，也未嘗不可，譬如敏感人士或需要選用內層是低致敏物料的口罩。選擇口罩時，最重要是中間層的過濾網，可阻隔細菌、粉塵，以及第一層的防污、防水物料。

文：鄧安琪、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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