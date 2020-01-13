性高潮後病情症候群 射精後病幾日 肚痛感冒

【明報專訊】性交後，出了一身汗，精力消耗，不少男士隨即倒頭大睡。

但有本地男性個案性交後，不但疲累乏力，更出現頭痛、肚痛、睡眠質素轉差等徵狀，十分困擾。以為是「腎虧」？原來是性高潮後病情症候群（Postorgasmic Illness Syndrome，POIS），全球只有約50宗同類個案，有病人因而對親熱行為及色情刊物避之則吉。

與伴侶行房後，感到整個人「散晒」，疲憊不堪。有人覺得正常，有人歸咎為「腎虧」。精神科專科醫生兼性治療師黃宗顯曾接觸一名男病人，性交後不但感到疲累，更出現種種不適。他每次性行為流出分泌物或射精時，便會頭痛、肚痛、睡眠質素變差，甚至影響工作等。

行房自慰怕怕 避看色情刊物

黃表示，這男士因此抗拒與伴侶親吻擁抱，以免因性興奮而產生分泌物。親密行為可免則免，但遇上夢遺的生理現象，翌日即會肚痛，隨後一兩日仍感到疲乏，不能集中精神及聽力受影響。他受病情所困，不但不敢自慰，對色情刊物亦避之則吉，最終需與伴侶分開。

面對奇症，黃宗顯以排除法為患者斷症。他表示，該男士曾確診患上情緒病及慢性前列腺發炎，雖然經治療後痊癒，但性交後不適的問題仍未解決。針對患者射精後不能專心工作，黃又安排他評估是否患上過度活躍症，但結果顯示專注力正常。另外，經診斷後，患者亦沒有性功能障礙。排除種種病症後，黃宗顯查找文獻，最終確診病人患上性高潮後病情症候群（下文簡稱POIS）。

全球僅50宗 女性佔極少數

黃宗顯表示POIS屬於罕見疾病，文獻指出病因主要是精液過敏，首宗病例記錄於2002年，截至2018年，全球累計有約50宗病例。黃表示，現時世界衛生組織尚未將POIS列為病症，但一批學者及科學家已就此奇症展開研究。

大部分POIS患者均為男性，射精後，出現全身性過敏反應。黃指出，此症分為原發性及繼發性，前者首次性交後已出現不適徵狀，後者為在某次性交後才出現病徵。黃引述2016年的荷蘭研究指，除了男性，有極少數女性同受POIS所困，研究分析觸發POIS全身過敏反應的抗原，與女性陰道的前列腺組織產生的分泌物結合，導致女性出現不適。

研究：或對自己精液過敏

黃宗顯指出，現時科學界歸因POIS主要為自我免疫系統失調及過敏症。根據2011年的《性醫學期刊》（The Journal of Sexual Medicine），數名荷蘭專家曾做過皮膚測試研究，找來33名POIS患者，把其精液稀釋至1：40,000濃度，注射至皮內，與注射生理鹽水的反應另作對比。結果顯示，近九成接受測試者對已稀釋的精液出現過敏反應，但對生理鹽水沒有過敏。研究認為，男士射精時，尿道內的黏膜上皮細胞或許對精液產生過度免疫反應，引致POIS的種種徵狀。

荷蘭學者Waldinger隨後展開研究，運用患者自身的精液來做脫敏治療，有兩名患者同意參與。在研究中，研究人員稀釋患者的精液，重複注射至患者皮內，隨時間逐漸增加濃度。經注射15及30個月，患者表示POIS的病徵減少，其中一人的情况更大有改善。

除了脫敏治療，有研究顯示處方消炎藥（NSAID）亦有助控制POIS的病情。2010年的《性醫學期刊》刊登一項研究報告，顯示其中一名POIS患者服食消炎藥後，改善約八成的徵狀，其性行為次數由每月兩次增至4次；但研究又顯示，另一名患者服食消炎藥後，病情不見改善，反映消炎藥並非靈丹妙藥。黃宗顯補充，另有研究發現部分POIS患者對抗組織胺藥物及SSRI抗抑鬱藥物呈良好反應，但具體治病機理未明。

文：鄧安琪

編輯：林曉慧

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