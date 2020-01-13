現代中醫：預防中風 鎮肝熄風活血通經

【明報專訊】中風嚴重影響健康。針對中風高危因素，中醫有一些防治措施，有效預防中風發作和隨之而來的後遺症。

肝腎陰虛 痰濁塞腦竅

中風潛在風險之一是血壓偏高、血壓控制不理想。患者經常頭暈頭痛，時有偏身麻痹和某個部位出現不自主的肌肉跳動，甚至短暫失語、視物不清，並伴有性格怪癖改變等。這些徵狀出現，中醫認為是由於肝腎陰虛（常見於老年人），陰不制陽，而致肝陽上亢，陽盛化風；加之素體痰濁壅盛，內風易夾痰濁，流竄經絡，終致阻塞腦竅而引起一系列臨牀徵狀。

一旦出現上述徵狀，應在有效控制血壓的基礎上，內服平肝潛陽、化痰熄風的中藥，使亢陽得以制約，陰陽得以平衡，從而降低中風發作的風險。以下處方具有鎮肝熄風、活血通經的功效，臨牀上常用於防治肝陽上亢引起的中風先兆徵狀。

石決明30克（先煎）、生代赭石30克（先煎）、生龍骨30克（先煎）、生牡蠣30克（先煎）、天麻10克、鉤藤12克、丹參15克、葛根30克、桑葉10克、懷牛膝15克、菊花10克、雞血藤15克、白芍10克。服用方法為每日一劑，水煎，早晚分服，可連續服用2至3個月。本方有效穩定肝陽上亢所引起的高血壓，改善血壓波動引起的眩暈頭疼、心情急躁、失眠多夢等徵狀。

膽固醇增高 血脂紊亂

除了血壓升高或波動，血脂代謝紊亂也是中風的潛在因素。因此，糾正血脂紊亂也是預防中風的重要手段之一。血中膽固醇和低密度脂質異常增高是血脂紊亂的主要特徵，這相當於中醫所說的痰濁壅盛，阻塞經絡，是引起中風的主要危險因素，糾正血脂異常因而顯得十分重要。除了注意飲食外，可用以下的處方煎水代茶，長期服用，能起到降脂、保護腦部血管、預防中風的功效。

決明子6克、山楂6克、杭菊花4克、澤瀉5克、桑葉4克、苦丁茶2克、絞股藍8克。每日一劑，煎水代茶，連續服用3至4個月，能逐漸顯示效果。

除了中藥治療外，針灸在預防中風發作也有確切療效。針灸選穴包括足三里、太冲、太溪、豐隆、懸鐘、合谷、頭維、率谷等。每周針刺1至2次，連續治療3個月到半年，能起到舒經活絡、祛痰開竅的效果，降低中風發作風險。如能針藥同施，效果更佳。

中風為一種常見的重大疾病，臨牀表現較為複雜。如發現中風高危因素，建議及早找中醫診治，接受及時個體化治療，有效預防中風發作。

文：林志秀（香港中文大學中醫學院副院長、註冊中醫）