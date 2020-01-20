新法預防愛滋 性安全有一套

【明報專訊】香港首宗愛滋病病毒感染個案發現於1984年，距今36年。儘管愛滋病治療方法已大有進步，並出現「暴露前預防療法」以藥物預防感染，但公眾面對愛滋病出現兩極反應：有人仍以為是「世紀絕症」，以致很多患者不敢向家人透露病情；另一方面有人卻以為有了預防藥物，就可有恃無恐，忽略安全性行為，導致性病纏身。

◆黃：黃天祐（感染及傳染病科專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■針拮傳愛滋？

問：遭來歷不明的針扎到怎麼辦？會否染上愛滋病？

鄭：根據統計，被來歷不明的針扎到，染病風險為0.3%，即1000人中有3人會「中招」感染愛滋病毒。萬一不幸遭不明來歷的針刺傷，應求醫處理。

醫生會先按一般程序處理傷口：清洗傷口，打破傷風針，然後可能會抽血做基本檢查，檢驗會否感染3種大眾較關注的傳染病：愛滋病、乙型肝炎和丙型肝炎；及後再按需要抽血詳細檢查或安排藥物介入治療。

■感染HIV≠患愛滋病？

問：驗血HIV呈陽性，是否等於患上愛滋病？

黃：感染愛滋病病毒（人類免疫力缺乏病毒，Human Immunodeficiency Virus，HIV），不等於患上愛滋病（後天免疫力缺乏症，Acquired Immune Deficiency Syndrome，AIDS）。當HIV破壞病人免疫系統，導致免疫力不斷下降，患者出現不同感染，才是患上愛滋病。

HIV會破壞免疫系統，病人因此要定期監測白血球CD4指數，若低過200，很容易受到病毒和細菌侵襲。同時要定期檢驗病毒量（viral load），數值愈高反映病毒繁殖得愈快，傳播度亦愈高。

約10年前，病人一般在CD4下降至低於350才會用藥；但現時國際共識，驗出HIV時便會立即處方藥物，原因有三：

1.可把握治療黃金機會，盡快控制CD4，減低病發風險

2.若不立即處方藥物，病人可能誤以為自己「無事」，不再覆診，因而流失病人

3.有研究指出，HIV檢測不到等於不具傳染力（undetectable = untransmittable，U=U），若把愛滋病毒壓制至不能偵測的程度，其傳播風險極低，甚至可以說不會傳播

因此從公共衛生角度來說，應為病人盡早治療。

■一生至少測試病毒1次？

問：誰人需要接受愛滋病毒測試？

鄭：美國疾病控制及預防中心（CDC）呼籲，成年人一生至少做1次愛滋病毒測試。而懷疑曾有不安全接觸，不一定是性接觸，可以是被針刺傷、處理傷口時沒有戴手套等，也應該去做測試。即時抽血檢驗並不會驗出是否「中招」，因為身體在感染HIV後約3個月產生抗體，此期間稱為「空窗期」，但即時驗血可用作對照比較。如果在網上購買試紙，要小心留意說明書，計算出正確時間，如遇到問題應請教醫生。

黃：愛滋病治療近年有很大進步，只要及早治療就能控制病情，而延誤治療可以致命，我遇過不少病人不知道自己已感染HIV，直至發病出現多種感染。因此，建議高風險人士定期接受檢查。

■乖乖吃藥 不發病不傳染？

問：確診愛滋病，即是患上絕症，九死一生？

鄭：大家可能還抱持舊觀念，認為感染HIV會在一定時限內病發。其實感染HIV與愛滋病是兩回事，我們用乙型肝炎來說明，感染乙型肝炎病毒，可以一生人也不爆發肝炎，但病發就需要用藥醫治。

黃：暫時未有方法根治愛滋病，但現今治療比以往進步。愛滋病上世紀80年代開始蔓延，病人病發後會在短時間內死亡，但自90年代出現雞尾酒療法，加上藥物不斷改良，現時愛滋病就像慢性疾病，只要及早治療，便可控制病情；但病人需長期用藥，不可停藥。

雞尾酒療法是指同時處方3種抗病毒藥物，3種藥會在病毒不同生長周期攻擊病毒，打擊病毒和減少抗藥性的出現，壓抑病毒至不能偵測水平，病人的免疫力會逐漸提升。只要病人跟足醫生指示服藥，療效十分顯著，一般在服藥數星期後，白血球CD4指數就會逐漸提高。

以往，愛滋病人需要服用很多藥物，1天吃10多顆，有些藥物更要放在雪櫃冷藏，十分不便，而且副作用大，如肚瀉、失眠、膽固醇升高等。近10年有新藥研發，簡化了療程，1天只需吃1顆藥，副作用亦減少了。

■肛門癌攻擊愛滋病人？

問：現時治療愛滋病有什麼挑戰？

黃：癌症是病人面對的問題。雖然現時藥物治療很有效，癌症罹患率亦下降，但有幾種癌症沒有下降趨勢，尤其是肛門癌。近20年，愛滋病患者罹患率不斷上升，就算病人接受愛滋病治療，肛門癌罹患率也沒有下降，現時原因未明。

可致癌的HPV（Human Papilloma Virus，人類乳頭瘤病毒）是另一個問題。有些病人認為自己已感染無法根治的HIV，就自暴自棄，性行為不用安全套，結果染上其他性病。從定期驗血中，可驗出梅毒、淋病等性病，卻不能驗出可引致肛門癌的HPV，病毒潛藏在體內，伺機病發。現時，香港未有為愛滋病人作肛門癌篩查，但我將與瑪嘉烈醫院合作開展篩查，為愛滋病人作肛門抹片測試，希望能及早發現和診治。

文：杜欣勇

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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