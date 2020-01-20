知多啲：PrEP預防療法效用達九成

【明報專訊】近年出現的暴露前預防療法（pre-exposure prophylaxis，PrEP），可作為預防愛滋病的藥物。

感染及傳染病科專科醫生黃天祐指出，PrEP原本是抗愛滋病病毒藥物，運用了雞尾酒療法中的兩種藥物製成，文獻顯示有九成預防效用。澳洲、台灣等地都開始有用PrEP的預防計劃，建議愛滋病感染者的配偶或性伴侶服用PrEP。但現時香港公立醫院未有此類療程，有需要人士一般會到私家醫生求診，藥費1個月約$6000。有人甚至會在網上或到外國購買藥物，但黃天祐提醒，市民若在網上或海外買藥，有買到假藥的風險，而且「一個嚴謹的預防計劃，需要醫生定期跟進，每3個月抽血驗HIV和其他性病。PrEP只有90%預防效用，如果沒有監察，可能感染了（HIV）也不知道」。此外，即使服用PrEP也要同時使用安全套，避免感染其他性病。他說：「有病人服用了PrEP就鬆懈，染上很多性病，適得其反。」

黃又指出，不是吃了1次藥就立即見效，男性要服用1個星期，女性要服用3星期才有足夠保護力，一旦停用就會失去保護效用。PrEP也有其副作用，有人心臟會受影響，但現時已不斷改良。