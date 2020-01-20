醫學滿東華：定期檢查 監察乙肝

【明報專訊】70歲羅女士身體向來無大礙，最近數月經常感到疲倦，出現腹脹及食慾不振等徵狀；兩星期前因腹痛突然暈倒，她的子女方寸大亂，立即把她送往急症室。

羅女士接受電腦掃描檢查後發現肝臟有3個腫瘤，其中一個爆破流血，在腹腔有大量積水和血塊，才發現她是慢性乙型肝炎帶菌者，並出現了肝癌併發症。放射科醫生替羅女士做緊急血管鏡止血後，暫時渡過危險期。

幾個子女傾談後發現，大家都曾在體檢中驗出是乙型肝炎帶菌者，卻一直不以為意，沒有跟進。醫生向他們解釋羅女士的病情時，提及乙型肝炎可以從母體傳染給嬰兒，他們都有可能患上乙型肝炎。

慢性乙型肝炎是慢性病，就如高血壓、糖尿病，需要長時間覆診跟進。如果病情不受控制，慢性乙型肝炎患者有可能患上肝硬化、肝衰竭及肝癌。肝癌死亡率極高，在香港癌症中高踞第3位。一般人發現是乙型肝炎帶菌者後，需要定期接受血液檢查（包括肝功能檢查，檢測ALT丙氨酸轉氨酶、Bilirubin總膽紅素、Albumin白蛋白、Alpha-Fetoprotein（AFP）甲胎蛋白及HBV DNA乙肝病毒定量等等）。國際醫學文獻建議乙肝帶菌者如有以下其中一項情况，必須每6個月接受1次肝臟超聲波掃描，協助患者在出現徵狀前診斷出早期肝癌，減低肝癌的死亡率。

1.有肝硬化迹象

2. 40歲以上男士

3. 50歲以上女士

4. 直系家屬曾患上肝癌

如果慢性乙型肝炎患者沒有接受適當治療，慢性乙型肝炎或會演變成肝臟纖維化、肝硬化及肝細胞腫瘤。假如醫生懷疑病人肝臟出現纖維化或肝硬化，可以採用無創肝纖維化檢查（例如Fibroscan），運用超聲波或磁力共振技術，快速準確評估肝纖維化或肝硬化程度，臨牀上已取代有明顯風險的侵入性肝穿刺檢查。

可併發肝硬化 肝衰竭 肝癌

如果醫生發現驗血報告異常，懷疑肝炎有活躍迹象，便會考慮處方恩替卡韋（Entecavir）、替諾福韋（Tenofovir）等抗病毒藥物，減低出現併發症的風險。

羅女士在醫院接受詳細檢查，由於她的病情並不適合接受腫瘤切除手術，因此醫生建議她在病情穩定後，接受肝動脈栓塞化學療法（TACE），於肝動脈注射化療藥物以控制腫瘤。

後來，她的幾個子女相繼求醫，其中50歲長子在超聲波檢查中發現肝臟有陰影，幸好在進一步的電腦掃描和磁力共振中證實並非肝癌，而是肝硬化相關的分化不良結節（dysplastic nodule）和再生結節（regeneration nodule），需要定期覆診跟進。

香港有百分之八的人口為乙型肝炎帶菌者，如沒接受適當治療，大概一半人會出現肝硬化、肝衰竭或肝癌等併發症。即使長期服用抗病毒藥物，仍有小部分人會患上肝癌，因此需定期接受超聲波檢查及服用抗病毒藥物，減低併發症；而定期接受影像檢查，則可及早發現腫瘤和診治，病向淺中醫。

文：郭勁明（東華三院放射診斷科顧問醫生）