練跑欠休息 腳底勞損鈣化 足底筋膜炎 一步一椎心

跑出禍？——足底筋膜炎屬慢性炎症，主因是筋膜過度勞損；工作時要長期站立走路，或身體偏重、腳部先天變形（扁平足、高弓足）的人，以及一眾跑友都是高危一族。（Micolino@iStockphoto）

【明報專訊】跑跑跑，臨近馬拉松大賽，參賽者也在加課操練。但如果你腳跟每踩一步便痛一下，當心已經患上足底筋膜炎（plantar fasciitis）。這是一種十分常見的勞損傷患，綜觀所有運動員的足底筋膜炎患者，跑友便佔約76%。

跑友佔運動員患者76%

雙足承托了全身重量，除了要支撐軀幹，還要吸收震動，更要在走路和跑步時推進軀幹。足部結構既精密又強壯，一隻腳掌由26塊骨頭緊密拼合組成，再由超過100條韌帶和肌肉互相連結，既要穩定地承托壓力，又要有適當伸展度以方便走動。

足底筋膜（plantar fascia）是足部最長的一組韌帶，由足底跟骨（calcaneus）像魚網一樣延伸至前掌的5根腳趾。靜態站立時，足底筋膜配合腳骨和肌肉承托起內足弓（foot arch）；動態走路時，足底筋膜又會隨着走動時伸展和收縮，讓身體更有效率地移動重心。

在步行周期中，腳尖需要局部着地以推進軀幹，足底筋膜便起了相當大的穩定作用，稱之為絞盤機制（windLass mechanism）。當前掌的蹠趾關節（metatarso-phalangeal joint）向上屈曲時，由於足底筋膜橫跨整個腳掌，它便好像絞盤一樣，利用自身的張力將足弓拉緊鎖定，足部關節便可以維持穩定以推進身體。而在步行周期中的其他時間，足底筋膜會相對鬆弛，以幫助腳掌吸收體重着地時的衝擊力。如果大家也想感受一下足底筋膜的繃緊，可利用這個絞盤機制，將自己的大腳趾向上屈曲，便能感受到這組強壯的韌帶。

長站長跑 肥胖中年高危

足底筋膜炎，大部分都是慢性炎症，主因是筋膜過度勞損，足底筋膜日復日、年復年地承受走路壓力，結果出現重複性創傷撕裂，如果這些創傷未及時修復，便會出現慢性炎症。患者以中年人為主，如果工作上需要長期站立、走路，或身體偏重、腳部有先天性變形（扁平足、高弓足），便更容易出現筋膜炎。

另一高危群組，便是一眾跑友了。如果估算每個成年人每天要走一萬步，跑友一課練習隨時已經超過這個數字。跑步對於足底筋膜構成更大壓力，而且不少跑友急於操練，足底筋膜沒有足夠時間復元，重複發炎令筋膜留下傷疤，甚至鈣化，筋膜彈性愈來愈小，情况就有如一條已經硬化的橡筋，所以足底筋膜炎是一眾跑友最常見的腳部傷患。

足底筋膜炎的疼痛點，多發生在足底筋膜和跟骨連接的位置，尤以跟骨內側（medial calcaneal tubercle）最常見，這位置也是整組筋膜壓力最大的地方。不少患者在早上起牀或在久坐後第一步踏地特別疼痛，部分人走路久了也出現疼痛。慢性炎症有以下數個特點：痛楚一開始時比較輕微但漸趨嚴重，沒有太明顯的紅腫，疼痛稍有好轉便再次發作等。

踩中骨刺致劇痛？未必關事

除了臨牀檢查，影像掃描也可以協助診斷足底筋膜炎的嚴重程度。在X光檢查下，部分足底筋膜炎患者會出現骨性增生，俗稱「骨刺」。骨刺是骨骼為應付長時間過大的壓力而形成，都是由跟骨向足底筋膜的方向生長。很多人以為足底痛是因為走路時踩着骨刺，其實骨刺和疼痛並沒有絕對關係。骨刺形成只顯示了足底筋膜炎已經存在了好一段時間，屬於慢性炎症。而磁力共振（MRI）可以更準確地評估足底筋膜炎的嚴重程度，包括筋膜有否增厚等。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）

編輯：林曉慧

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