治療方法：足墊+物理治療 為筋膜鬆縛

【明報專訊】治療足底筋膜炎要從多方面着手，在炎症嚴重時需要調整運動量，減少長時間站立或走路，讓發炎的筋膜有機會自我修復。醫生會處方口服止痛藥，主要以非類固醇消炎止痛藥為主，部分病情嚴重的患者可接受類固醇注射以紓緩疼痛。而適當的鞋墊（insole）和足跟墊（heel pad）能減輕足弓內側的壓力。物理治療對於治療足底筋膜炎尤其重要，衝擊波治療能刺激結疤的筋膜再次修復，再配合足底筋膜和小腿肌肉的伸展運動，大部分病人都有不錯的治療效果。

影響生活 微創最後方案

雖然大部分足底筋膜炎都可用非手術性治療來紓緩徵狀，但若病徵嚴重至影響日常生活、工作或運動等，手術治療便是最後方案。手術主要目的為鬆解足底筋膜和跟骨的內側連結，以減少筋膜在負重時的壓力。局部筋膜鬆解（partial plantar fasciotomy）手術可以改善足跟疼痛的問題，也不會影響到足部負重時的力學。它是微創手術，在腳內外側各開5mm傷口，以內視鏡檢查確定筋膜位置，再施以清創（debridement）、局部筋膜鬆解、骨刺切除（cheilectomy）等步驟。術後第2天，病人已經可以配合適當鞋墊行走。