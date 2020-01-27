譚談健康：對抗冠狀病毒靠自己

【明報專訊】前些時候，在YouTube聽台大中國文學系教授歐麗娟用現代小說的角度解說《紅樓夢》，使我慢慢的了解到紅樓夢的結構和作者主要想表述些什麼，獲益良多。最近，亦在YouTube開始聽台大中國文學系教授蔡璧名的莊子課，用現代簡單的生活語言介紹莊子，不聽則已，一聽入迷。說到蔡璧名教授，她時常在大學內的醉月湖畔打太極拳，我心想，這正正就是我們現代人需要和缺乏的東西——恆常運動。

恒常運動 增強免疫力

心情開朗，勤加運動，是保持身心健康的不二法門。我們一定要定時運動，提升自身免疫能力，對於現在流行的武漢新型冠狀病毒或其他不知名的傳染病，都有很重要的預防能力。

當然，對於武漢新型冠狀病毒，我們現在只知道感染或死亡的病例愈來愈多；但其他傳染的情况，我們還不大清楚，要等待專家們不斷的研究，整合更多的數據，才可推斷出這個病毒的傳染力有多厲害和嚴重。在此之前，我們一定要先做好防護工作。所有防護工作都應該要嚴格遵守和執行，例如要保持良好的個人衛生，勤洗手、戴口罩、多休息，避免在人多擠迫的地方出現。當然，適當的運動，在空曠的地方呼吸新鮮空氣，這些都是提升自身免疫能力的重要方法。

避免赴人多地方 咳嗽紙巾掩口

冠狀病毒主要呈圓形，電子顯微鏡下看到表面有像王冠突出的物體，因而得名。冠狀病毒主要分為6種，有可能是由蝙蝠傳播，也可能是由於接觸到動物和野味而染上。冠狀病毒主要傳播途徑是飛沫，包括咳嗽、口水、鼻涕等分泌物等，所以一定要避免到人多擠迫的地方，咳嗽或打噴嚏時要用紙巾掩蓋口鼻。

冠狀病毒的主要病徵是流鼻水、打噴嚏、咳嗽、發燒，跟上呼吸道感染的徵狀一樣。一部分抵抗能力較弱的病人，可能會出現肺炎和其他併發症，甚至死亡等嚴重後果。

一年開始，大家應該趁着假期，多到空曠的地方，做帶氧運動，使身心開朗，保持自己的抵抗能力；我也希望趁着假期有空，可以聽完蔡璧名教授的莊子課。在此，恭祝大家新年進步，身體健康。

文：譚國權（腎病科專科醫生）