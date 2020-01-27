醫言有理：解讀乙肝血檢

【明報專訊】檢查乙型肝炎病毒，可抽血檢驗：「乙型肝炎病毒表面抗原」（HBsAg）、「乙型肝炎病毒表面抗體」（HBsAb）、「乙型肝炎病毒核心抗體」（HBcAb）、「乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸」（HBV-DNA）。

50歲的陳先生買保險前驗身，發現自己乃乙肝病毒帶菌者。抽血檢驗「表面抗原」呈陽性反應，顯示陳先生血液內有病毒；檢驗「表面抗體」呈陰性反應，反映陳先生體內未有對付乙肝病毒的抗體；檢驗「核心抗體」呈陽性反應，顯示陳先生年幼時曾受乙肝病毒感染。再進一步檢查，發現陳先生身體已有早期「肝硬化」迹象，血液「脫氧核糖核酸」數量處高水平，肝功能已受損。醫生建議陳先生長期服用抗乙肝病毒藥物，定期接受驗血及肝超聲波檢查，慎防發展成為肝癌。

化療降免疫力 潛伏病毒趨活躍

55歲的陳太不幸患上了B細胞淋巴癌，需要接受化療加「利妥昔抗B細胞單抗」（Rituximab），應有不錯的治癒機會。醫生在化療前為陳太檢查乙肝病毒，結果「表面抗原」呈陰性反應，「表面抗體」則呈陽性反應，顯示陳太體內有對付乙肝病毒的抗體。而「核心抗體」亦呈陽性反應，顯示陳太幼時曾受乙肝病毒感染，繼而產生一定程度的免疫力，但相信她的肝臟仍餘下微量乙肝病毒。

治療淋巴癌，醫生用化療加「利妥昔」，使陳太免疫力下降，有可能令肝病毒轉趨活躍，例如「表面抗原」有可能轉呈陽性反應，「表面抗體」則轉陰性，「脫氧核糖核酸」數量上升，嚴重可引發肝功能衰退。因此，雖然陳太並非乙肝病毒帶菌者，「表面抗原」呈陰性反應，但醫生仍建議在治療淋巴癌期間，同時服用抗乙肝病毒藥物，預防出現肝炎。

30歲的陳小姐好事近，婚前驗身，一切正常。驗血檢查乙肝病毒，顯示「表面抗原」呈陰性反應，「表面抗體」則呈陽性反應；陳小姐幼時接受乙肝病毒疫苗注射，成功誘發體內出現對付乙肝病毒的抗體，而「核心抗體」呈陰性反應，顯示陳小姐從未受乙肝病毒感染。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）