孩子持續噴嚏鼻塞 誤當感冒醫 鼻敏感拖得耐 棚牙合唔埋

【明報專訊】踏入流感高峰期，小朋友持續打噴嚏、流鼻水及鼻塞，吃了傷風感冒藥也不斷尾，何解？

香港每4名兒童便有1人患上鼻敏感；如果父母誤把鼻敏感當作感冒看待，延誤醫治，持續性鼻敏感可演變成睡眠窒息症、鼻竇炎或中耳積水，甚至下顎咬合不正。

◆馮：馮加恆（養和醫院駐院醫生）

◆吳：吳國強（兒童呼吸科專科醫生）

■感冒鼻敏感易混淆？

問：鼻塞塞，究竟是感冒還是鼻敏感？

馮：鼻敏感與感冒的病徵相似，容易混淆。當小朋友鼻塞以致呼吸困難時求診，可從徵狀及持續時間，診斷是感冒還是鼻敏感。感冒是由於上呼吸道受病毒感染引起，鼻水分泌較濃稠呈黃色，通常伴隨發燒、喉嚨痛等病徵，持續數天至一周。

鼻敏感是過敏反應，患者沒有發燒徵狀，但會持續打噴嚏、流鼻水、鼻塞等。在早晚及轉季時病情特別明顯，難以斷尾。

小朋友因鼻塞求診，家庭醫生會為患者做耳鼻喉檢查，查看鼻腔內有沒有異物如玩具或擦膠等堵塞，同時檢查皮膚及呼吸系統有沒有濕疹及哮喘等過敏徵狀。如診斷是鼻敏感，會提供生理鹽水洗鼻，並配合口服藥或類固醇噴鼻劑紓緩病情，如沒改善便需轉介專科進一步檢查。

■奶粉也會誘發鼻敏感？

問：鼻敏感一定是遺傳？

吳：在香港每4名兒童便有1人患鼻敏感，十分普遍。半數患者遺傳了父母的過敏體質，容易因進食或吸入致敏原引起過敏，出現持續打噴嚏、流鼻水、鼻塞、發癢及流眼水等徵狀。如果小朋友屬「過敏底」，成長過程中可能出現不同程度的過敏反應，最早由嬰幼兒時期開始；嬰兒鼻腔細小很容易有持續鼻塞；到2、3歲時因奶粉或牛奶等食物誘發過敏而經常流鼻水及鼻塞；至幼年大多數是吸入致敏原如塵蟎及貓狗毛引起鼻敏感。尤其在天氣潮濕的香港，約七成患者是因為家居塵蟎而產生過敏反應。

治療鼻敏感，除了藥物治療控制徵狀，最有效方法是找出致敏原從而避免接觸。現時較常用的有血液測試（blood tests for sIgE）及皮膚點刺測試（skin prick testing），前者可以測試10至20種致敏原；後者是將小量懷疑致敏原刺入皮膚測試過敏反應，即時可知結果。

■嚴重患者用類固醇噴鼻？

問：治療鼻敏感，一定要用類固醇？

吳：輕微患者只須使用口服抗組織胺藥（antihistamines），有效減少打噴嚏、流鼻水及眼睛痕癢等徵狀。目前第二代抗組織胺藥物效果比第一代更佳，不會產生昏睡副作用。另外，亦可按嚴重程度使用生理鹽水或高濃度鹽水冲洗鼻腔，有助清除鼻黏膜的致敏原，紓緩鼻內發炎及鼻水倒流等徵狀。

如病情未有改善，1年超過4星期或每星期超過4天出現鼻敏感徵狀，可定性為中度至嚴重的持續鼻敏感。患者先用生理鹽水洗鼻，再用血管收縮劑（decongestants）減少鼻膜充血，達到通鼻塞效果；類固醇噴鼻劑（intranasal steroids）有效消炎及減輕敏感徵狀，需要使用1至2星期才可達最佳藥效。噴鼻劑的類固醇含量低，很多病人用幾個月至幾年也沒有問題。如有需要可加上口服藥如白三烯受體阻斷劑（leukotriene receptor antagonist）減低炎症及敏感反應，它同時可有效控制哮喘。鼻敏感與哮喘關係密切，約九成哮喘患者同時患有鼻敏感，如能控制鼻敏感，治療哮喘也會事半功倍。

■用口呼吸影響顎骨生長？

問：鼻敏感久未治理，會有何併發症？

吳：誤把鼻敏感當作感冒來看待而延誤治療，增加併發症危機。有一個家長說6歲女兒一年有6至8次傷風感冒，吃了感冒藥也不斷尾，長年流鼻水、打噴嚏及鼻塞，檢查發現女孩鼻黏膜呈青白及腫脹、眼睛發炎，還曾受濕疹困擾。經確診為鼻敏感，而且已持續了一段時間，嚴重影響了她的睡眠、日常生活及情緒；又因長時間鼻塞而用口呼吸，影響顎骨生長，下顎骨特別細小，牙齒咬合不正。

小孩因鼻敏感久未治理而患上睡眠窒息症、鼻竇炎或中耳積水等併發症，案例相當普遍，尤其是睡眠窒息症。由於鼻敏感造成呼吸道堵塞，需長期用口呼吸，令上呼吸道變得狹窄，容易引起睡眠窒息。如果小朋友睡覺時經常有鼻鼾、輾轉反側及出大汗，日間嗜睡及專注力差，有可能是患上睡眠窒息症。治療鼻敏感可改善睡眠窒息症，如有需要可透過牙科矯正的裝置擴張顎骨，有助改善鼻塞及鼻鼾徵狀。

持續鼻敏感亦容易引發鼻竇炎及中耳積水。鼻敏感會令鼻黏膜腫脹，阻塞鼻竇通道，分泌物積聚於鼻腔及鼻竇而滋生細菌，造成亞急性鼻竇炎。患者鼻涕倒流、嗅覺功能減退而影響味覺，令胃口變差，同時有口臭。鼻竇炎患者需要使用類固醇和抗生素治療。鼻敏感也可影響咽扁桃體發大，堵塞中耳出口造成中耳積水。如果發現小朋友有鼻敏感又經常聽不清楚，應盡快睇醫生。

■想斷尾勿自行停藥？

問：鼻敏感可以斷尾嗎？

吳：鼻敏感是慢性病，及早正視及配合治療可增加斷尾機會。有很多家長以為鼻敏感不發作便自行停藥，結果很快又復發。幼兒一旦患上鼻敏感，需要持久地做預防措施以防止復發，包括改善環境避開致敏原、定時用鹽水洗鼻，並以藥物來控制病情；讓小朋友可過正常生活並能經常運動，運動有助強化肺部及氣管，減少氣管發炎及氣喘，大大提高日後斷尾的機會。我們鼓勵家長每日寫「鼻敏感日記」，記錄孩子日夜間的徵狀，幫助我們量化及監察病情，只要病情受控便可逐步減藥。

患者亦可嘗試脫敏治療（immunotherapy）。原理是通過皮下注射或舌底口服方式持續吸收微量致敏原，慢慢改變免疫系統對致敏原的反應，療程需時2、3年才有效果。不過，只限於致敏原種類不多的病人。

文：吳敏霞

編輯：林曉慧

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