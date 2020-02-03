穿戴式機械裝置 訓練療效大 化身鐵甲奇俠 加速中風復健

【明報專訊】傳統中風復康訓練，要物理治療師一對一、甚至二對一從旁指導照顧，病人難以長時間接受訓練，影響復康速度。外骨骼機械人就像Iron Man的盔甲，病人穿戴上機械手或機械腳後，可以安全地重複活動手腳，大大減低人力要求。

中風乃全球第二致命病因，在香港是第四號「致命殺手」。每年有逾20,000宗新症，近年更有年輕化趨勢，特別是40至50歲年齡層。受惠於醫學進步，本地中風死亡率相比20年前大幅下降。但隨着在社區生活的患者人數上升及趨年輕化，社區康復及預防復發愈益重要。

中風可造成不同程度的殘障，逾半中風患者可以完全回復自我照顧能力。復元因素除了取決於腦部受損類型、範圍與位置外，適當康復治療亦十分關鍵，因為中樞神經損傷後具有重建的可塑性，但必須通過長時間反覆練習去促進神經復元。

安全加操 減省輔助人手

對中風患者而言，最影響生活質素的功能缺損，是步態不穩及患側手部癱瘓無力，患者需要投入大量精力及時間去重新學習，才可重塑腦細胞功能。隨着外骨骼機械人發展，病人穿戴上機械手或機械腳後，可以安全地重複活動手腳，兼可減低物理治療師的人力要求。

例如步行不良的患者，穿上機械腳後可由支架承擔身體重量。患者可專注學習平衡及正確步態，物理治療師則可騰出雙手，觀察患者表現，並實時微調各項設定。如發現其他問題如個別肌肉張力過大、軟組織黏連、關節僵硬或本體感覺較差等，治療師可透過手法治療、運動治療或利用電療器材去改善有關問題。換言之，機械人訓練必須配合其他康復治療，才能達到理想的治療成效。

下肢外骨骼裝置應用於康復訓練源於本世紀初，當時只限用於跑步機。着地走動的設計於10多年前面世，經不斷改進，外骨骼機械人的技術已漸趨成熟，在中風及脊髓損傷康復上都有強大臨牀實證。然而，它們的價錢及保養費用十分昂貴，因而本地臨牀應用仍未普及。上一代型號面世時售價接近400萬元，之後回落至200萬元，現時更大幅降價；新型號則售價差異很大，視乎產地、認證、功能及使用對象，由35萬至200萬元不等。

部分復康中心提供機械人訓練

上一代型號只有較大型醫院使用。至於能着地走動的新型號，除公營醫院外，部分社區康復中心，如香港耀能協會持續復健中心及東華三院何超蕸綜合復康中心，都有提供機械人訓練。一般情况下，以改善步態的中風患者為例，治療師會以10節為1個療程，每節90分鐘（或患者的耐力上限，以較短者為準），首階段療程建議每星期做兩次；是否繼續療程及改變設定等，則視乎個別患者進度。

由於患者需要長期接受外骨骼機械人訓練，而醫院提供的康復訓練一般為期短、排期需時及轉介門檻高，因此有關訓練需要在社區層面得以承接及延續，以達至後急性期最佳的治療成效，以及預防跌倒、惡化及併發症的發生。

文：曾毅鋒（註冊物理治療師、香港物理治療學會會員）

編輯：王翠麗

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