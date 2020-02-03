養生帖：數數呼吸法 減壓穩情緒

【明報專訊】近數月，常見有不同政治訴求的人來求診。他們因社會活動引起情緒問題，如感到不安、工作注意力分散、自感心跳心慌、難以入睡、夜間從睡眠中驚醒、做什麼事都興趣不大等。中醫藥對解決這類情緒問題有一定效果，同時通過一種自我練習法，亦可以幫助平穩情緒，解決情緒困擾。

這種自我練習法叫「數數呼吸法」。通過這種呼吸療法，可幫助紓緩壓力，平穩情緒，改善抗病能力及人體自我修復能力，平穩免疫功能等；適用於近來香港動亂時期所導致的心神不定、心煩意亂、睡眠欠佳、疲倦乏力、氣短納少、容易患病、患病後恢復較慢等。

■動作要求

坐式，含胸拔背，雙腳分開同肩寬，雙手放在兩邊大腿上。

■呼吸要求

用鼻吸氣，全身處於放鬆狀態；呼氣時口中發音說出數字，每一下呼氣說一個，如1、2、3、4……一直到10，能發出聲音的練習比不發聲效果好一些。需要注意緩慢及柔和，否則反而引起情緒不穩定。數數時最好維持10秒以上，平穩情緒的效果更好。每日練習3至4次，不開心時可練多1至2次。

■意念要求

保持安靜，放棄所有雜念，同時全身盡量放鬆。

文：張群湘（香港大學專業進修學院中醫副教授）