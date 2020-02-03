專家：過度憂慮影響心理健康 穩住情緒 擺脫疫情恐慌

憂慮難免——肺炎殺到，口罩供應緊張，多區出現人龍購買口罩，就連超市都出現糧食搶購潮。臨牀心理學家認為，這是出於自我保護和生存機制，面對危險，憂心焦慮在所難免。（Tomwang@iStockphoto，資料圖片/明報製圖，模特兒跟內文提及個案無關）

【明報專訊】隨着本地愈來愈多新型冠狀病毒確診個案，巿民大眾對疫情的擔憂又加添幾分，擔心自己和家人受感染，一旦中招要隔離，點算？家裏口罩存貨不足？消毒酒精斷市……面對不確定的疫情，情緒難免失控，臨牀心理學家認為面對疫情，驚慌緊張乃屬人之常情，但若然情緒持續受困逾兩周，則需尋求專業人士協助。

「經歷過SARS，大家對於疫症都會特別敏感，所以有不安反應也可以理解。目前疫症仍算是初期階段，大家處於一個驚慌、恐懼的情况都合理，只要不影響日常生活便可。」臨牀心理學家、香港心理學會臨牀心理學組主席鄭寶君表示，市民面對疫情會如何反應，視乎個人性格和處理壓力的能力，難以一概而論。不過即使政府和學者亦有向公眾解釋相關資訊，但面對快速變化的疫情，公眾始終仍有許多不安，「不一定有很多人可以理解這些資訊，即使理解亦需要去消化，甚或有些人對此疾病存有謬誤……因此，驚慌、緊張都是正常的情緒反應」。

她表示面對不確定的狀况，容易引起焦慮和不安，好像近期市面口罩短缺，市民大眾因擔心受感染而搶購。鄭寶君說同樣情况，讓她想起當年SARS爆發也曾出現口罩和糧食搶購潮，「這些反應是自我保護機制，亦是生存機制（survival mechanism），害怕死亡或者生病而衍生出來的反應。在有可能危害生命的情况下，人類一定會想辦法去生存，包括怎樣保護自己、不讓自己和家人生病、找食物令自己生存……這些行為可以理解」。

不過，她認為從生存角度看，一人囤積幾十盒口罩雖然可以理解；但站在社會的角度，這是不理想的現象。「是不是一定要人買我買呢？還是如一些網民所言，有半個月存貨的話，不如暫時別去搶購？人有求生本能，但同時亦有分析和思考能力。大家都可以想想，到底這些是真正有需要、理性的行為，抑或是出於一個情緒主導的行為。」鄭續指，在疫症可能將近爆發的時候，理智地判斷資訊的可信程度，反而有助生存。例如當年坊間流傳煲醋抗SARS、「盲搶鹽」，其實都沒有科學根據。

若焦慮持續兩周 宜求助

臨牀心理學家陳雅文亦表示，面對危險，憂心焦慮在所難免，「是人類的正常反應，亦是保護機制」。她說有些人更會不由自主地經常留意自己的身體有否相關徵狀，處於繃緊的精神狀態；加上受疫情影響，不少人取消社交活動，削弱社交網絡，胡思亂想下更易影響情緒健康。她提醒部分人會出現較嚴重的情緒及身體反應，如無法聽進疫症之外的話題、專注力下降、頭痛、腸胃問題等，甚至因過分焦慮，作出不合理的行為，如搶購5年分量的口罩、每隔10分鐘更換一次口罩等。她提醒，如果以上情緒反應及行為持續出現約兩周，須尋求社工、臨牀心理學家等專業人士協助，以免情况惡化成創傷後壓力症、抑鬱症等情緒疾病。

放下手機休息 留意正面消息

關於武漢肺炎的負面資訊不斷，大家可以怎樣保持穩定心情？鄭寶君建議，如果覺得「頂唔順」，可先放下手機，暫時不瀏覽社交媒體，讓自己休息。另一方面，可以特別留意正面的消息，例如港大正研發疫苗，「在比較悲情、令人不安的日子裏，這些消息是曙光」。

而陳雅文則認為除了個人要保持穩定情緒，政府及社福機構亦須相應行動，支援社會大眾的精神健康。她指，政府宜提供仔細具體的防疫建議，讓市民感到踏實，「建議應該是愈仔細愈好，以『洗手』為例，市民也許會覺得這建議太簡單，不足以對抗疫情；但若講清楚洗手有7個步驟，要洗多少秒，市民便會有多一份踏實感」。她補充，政府須同時如實交代不確定的風險因素，配以數據來表達，讓市民更易掌握疫情風險。

她又提醒為免社區爆發，部分社福機構已停止提供面見輔導服務，「但在這段時間，本身有情緒病史的人士需要更受關注，較適宜由專業人士來跟進……若面見輔導有傳染風險，可考慮改以視像或電話方式來跟進」。

文：鄧安琪、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：王翠麗

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