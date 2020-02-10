情緒診所：教師壓力爆煲 同路人助踢走躁鬱

【明報專訊】為人師表，職責是向芸芸學子傳授學問，好讓他們能夠打好基礎，實踐自己的人生。但當自己受情緒困擾、自信盡失的時候，又要如何面對人生？懂得適時求助，得到專業人士提點，一步一步走出情緒低谷，終有一天能夠再次成為引領別人的光。

Grace原是一名小學教師，每天面對繁重工作，每晚只有3、4小時睡眠，長期高壓生活讓她壓力爆煲。病發初期，她覺得自己十分沒用，終日睡在牀上，行屍走肉般過了半年；後來她因受家人壓力，情緒變得更差，開始不想回家，終日在街上遊蕩，精神亦開始混亂。

「那時，我會不斷講英文、情緒高漲時會不斷罵人，又變成一個購物狂，最失控試過一日花了6000元買衣服，衣著也180度改變，總是要在身上佩戴大量飾物。」Grace形容當時的自己，彷彿變了另一個人，最後被朋友和家人漸漸疏遠。Grace後來證實患上躁狂抑鬱症，需要強制入院：「當時，醫生說我一生也要吃藥。我想到一生都要掛着精神病這個污名，便覺得自己以後都不會再笑了。」

及至2010年，Grace入住新生精神康復會（新生會）旗下的中途宿舍，透過參加活動結識舍友，重新開拓社交圈子：「看到他們有工作和朋友，我看到一絲希望，覺得自己仍然有將來，可以如常人一樣生活。」後來Grace順利在主題公園找到工作，能夠自給自足之餘，亦漸漸從工作中發掘自己的能力，得到滿足感。

分享復元經歷

經歷患病，Grace更學會關心身邊的人和事，希望將精神健康信息推廣開去。她參加了「思健」朋輩支援計劃，畢業後於新生會旗下的安泰軒工作，正式擔任朋輩支援工作員（Peer Support Worker）。她的工作主要是推動中心復元相關小組和活動，並以同路人身分，分享自己的復元經歷，幫助不同界別的人士認識精神健康。此外，她亦擔任「身心健康行動計劃」（WRAP）的進階帶領員，向不同受眾如精神病康復者及其家屬、青年人、大學生等推廣，以讓更多人體會精神健康的重要，現在則於思健學院任職。

Grace很喜歡現時的工作，也很感激患病的經歷，令她更加認識自己。「病就像是暴風雨一樣毁滅了一切，但雨後會有彩虹，好的東西總會出現。以前我只懂關心自己，從不會關心身邊的人和事，錯過了身邊很多美好的東西，現在才發現心靈滿足才是最重要。

新生精神康復會思健學院

思健學院是一個創新的教育平台，由香港心理衛生會、香港明愛、浸信會愛羣社會服務處及新生精神康復會合辦；以「共建」模式提供「復元為本」的培訓，內容多元化，以「教學相長」及個人成長為首要目標。

思健學院設有學分制度，為復元人士、照顧者、精神健康服務從業員及所有關注精神健康人士提供復元為本的課程。

入學資格：15歲或以上，關注精神健康的人士；不論學歷均可參加

課程範疇：

‧復元：體會跨越精神困擾和生活挑戰的經驗智慧，發掘優勢和能力

‧自我倡導：學習善用資源和表達需要，實踐自主的人生

‧建立生活：學習面對困擾和挑戰，建立正面的生活方式、人際關係和社會角色

‧保持身心康泰的生活：建立整全的人生，過着健康、豐盛的生活

‧朋輩發展：學習實踐朋輩支援，並在日常接觸或於工作角色中加以發揮

網址：bit.ly/2GtSqKb

資料提供：新生精神康復會

文：鄺嘉欣（新生精神康復會思健學院計劃主任、註冊社工）