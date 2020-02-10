醫賢心事：滿腦子想抗疫 小心焦慮症

【明報專訊】我是精神科醫生，肺炎跟情緒健康表面上好像沒有大關係，但實際並非如此。大家有沒有發現，自己近日不自覺地又看多了facebook？每次看到網上流傳關於疫情的新聞時，又有什麼感覺呢？

壓力對我們的影響會累積。當我們持續處於高度戒備的狀態，精神壓力一直累積，便會漸漸出現焦慮、失眠等徵狀。香港在過去幾個月裏社會氣氛緊張，很多人已經出現焦慮的徵狀。現在可以說是禍不單行，一波未平，一波又起。而這次肺炎疫情的威脅，因為對自身安全的威脅更大，會引發更大的恐懼。

持續高度戒備 精神壓力累積

在之前幾個月的反修例風波裏，若市民沒有直接參與遊行示威，一般只是從社交媒體裏看見相關消息，極其量也只是偶然在街上看見衝突場面，然後急步走過。雖然整體社會氣氛緊張，但還比較有「自主權」置身事外；這次肺炎疫情則是全民皆兵，起碼每人也要為口罩張羅。肺炎病毒因為無影無形，感覺就像無處不在，那種受威脅的感覺更加持續，更加防不勝防。而市民亦沒有選擇權不參與這場抗疫戰。

在之前的日子裏，香港整體的情緒健康狀况已經急轉直下。當市民還未能從之前的焦慮復元之際，又要繼續應對當下的疫情，精神壓力便漸漸超出負荷。農曆新年前後因為大家還在急着找口罩，無暇照顧自己的精神狀况，但有些之前本來穩定了好一陣子的病人，精神又開始變得緊張，有復發迹象。人承受壓力的能力有限，在當前的社會狀况下，出現情緒問題實在是不足為奇。有時候，可能患者本身已經有一些自身的壓力來源，已經出現了一些如失眠等輕微的情緒病徵狀，整個社會的緊張氣氛只是最後一根稻草，使情緒問題進一步浮現出來。焦慮不安、腦海內常常想着應對危機的方法、疲倦、半夜醒來、身體疼痛等等，也是焦慮症的徵狀，值得留意。

肺炎疫情使大家生命受威脅，而情緒病則使大家活着受苦。若真的出現情緒困擾，早日尋求協助便能在風雨飄搖的日子裏重新感受生活的平安。

文：何浩賢（精神科專科醫生）