知多啲：健康精子「有樣睇」

【明報專訊】很多人都將不育問題歸咎於女方。然而，要孕育一個健康寶寶，男女雙方都要出心出力。以不育原因作例子，泌尿外科專科醫生樊志偉表示，當中約有40%是源於男方的問題，40%來自女方，其餘約20%原因不明。

正常奶白、灰色 凝結後變回水

提到男士不育，通常第一時間想到精子的數量和質量。怎樣才算得上是健康精子？樊志偉提到，留意一下精液的顏色和分量，「正常精液顏色為奶白色、灰色，而且很快會凝結，幾分鐘後又變回水狀。每次射精分量約多於1.5毫升，如果只有幾滴，當然不正常」。若有憂慮或疑問，應諮詢醫生。

睾丸受傷 靜脈曲張 可致不育

有時單憑外觀，無法確認精子是否正常，精液分析（semen analysis）亦有助了解不育的成因。檢查項目包括精液量、酸鹼值，以及精子的存活率、濃度、活動能力、數量和形狀。其中以精子數量少、活動能力差、形狀異常的問題最常見。精子的製造、輸送過程出現問題，都是導致男性不育。樊志偉舉例，荷爾蒙分泌失調、睾丸曾經受傷或發炎、嚴重靜脈曲張，有可能影響睾丸製造精子的能力；此外，精子運輸管道阻塞、遺傳因素，亦會導致精子數量少或無精。