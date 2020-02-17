抗疫長期戰 防護可持續

隔離檢疫——不少變數會影響疫情發展，隔離的原意是監察有可能受感染的人士，但若政策過於寬鬆，效果成疑。（資料圖片）

【明報專訊】疫情不斷升溫，確診個案愈來愈多，而接受家居檢疫的人數亦不斷上升。究竟家居檢疫能否防疫？或是會危及周遭居民？同一單位、隔鄰單位的人，如何抗疫？

兩位醫生強調，疫症威脅不會在短時間內解除，大家要有長期作戰的心理準備。

◆曾：曾祈殷（感染及傳染病科專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■家居隔離可阻疫情擴散？

問：政府執行家居隔離政策，應該可阻止疫情擴散？

曾：香港已出現社區感染個案，而由內地入境香港的人士可能潛伏病毒，因應病毒可潛伏14日，政府推出隔離政策，希望防止疫情進一步擴散。不過，隔離的理念及原意應該是讓被監察人士獨自隔離，限制他們不可離開隔離單位，但現時的政策偏向寬鬆，因為被監察人士可以與家人、朋友同住一個單位，如真的感染病毒，便有很大可能傳染給同一單位內的人，進而將病毒散播到社區。另一方面，政府亦沒有實際方法阻止被監察人士偷偷外出，所以未必能有效阻止疫情擴散。

鄭：如準備接受家居隔離，在選址時要特別小心，因為你沒有辦法知道自己有否感染肺炎病毒，所以如家中有長者、小朋友等高危人士，就更加要避免在同一單位內居住。當然，最好的做法是單獨在家或某一地方執行隔離，同時要自律不可外出。

■隔離期間發燒咳嗽，怎辦？

問：如果隔離期間出現徵狀，應該怎做？

曾：家居隔離實際上是醫學監察，被監察人士在單位內過14天，要定時量度體溫及留意有沒有出現新型冠狀病毒的病徵，如咳嗽、呼吸困難、發燒及乏力等。若隔離期間出現病徵，要第一時間通知衛生防護中心，有關方面便會派員將懷疑感染個案移送醫管局轄下有隔離設施的醫院，接受篩查、隔離或治療，而密切接觸者亦會送去檢疫或隔離。

■未找到病毒源頭，疫情難樂觀？

問：政策未如理想，疫情會如何發展？

曾：新型冠狀病毒屬於冠狀病毒的大家庭，研究指出「武漢肺炎」的基因與SARS有八成相似，而對比2003年SARS的全球約8000宗感染個案，現時新型冠狀病毒只兩個多月已有數萬宗感染個案，內地每日更有過千宗新個案，可見新型冠狀病毒的人傳人能力更強，所以預計疫情仍會持續變差。事實上，早前香港大學及英國倫敦大學也以數學模型作預測，估計疫情在4月才會到達頂點，之後才慢慢回落。當然，亦有不少變數會影響疫情發展，例如內地流行病學措施有否加強或改變、增強控制疫情的能力等。而在香港方面，我認為可採取更多措施，例如安排兩批司機分別留在兩地作跨境貨運，貨物在邊界上交收，既不會因隔離措施阻礙物流流程，亦可減少來港司機進入市區。不過，現時最大問題是仍未找到病毒源頭，無法清楚掌握透過什麼宿主傳染病毒，實在難以樂觀。

■不停用酒精搓手零病毒？

問：如何完全消除病毒？

鄭：愈細心的人，會愈關心疫情，密切留意有關武漢肺炎的資訊，頻密用酒精清潔雙手。不過，生活上有很多細節會污染雙手，例如出入開門閂門、按升降機掣、插袋等，是否每次也要用酒精搓手呢？

受訓練的醫生，在做手術或進入高危環境要為雙手消毒時，有一套非常嚴格的程序要遵守，例如消毒後雙手要高舉，飲水、抹汗也要其他人幫忙，希望可以減少污染。但現實中根本做不到，甚至已有病人因頻密洗手導致雙手乾燥、乾裂，甚至發炎。所以，在抗疫上不能只見樹木不見森林，只關注哪一款口罩、消毒酒精品質較佳；應退後一步，從宏觀層面評估自己感染病毒的風險，以及設計一些可融入生活及持續執行的方法。

事實上，疫情並非在14天關鍵期後就會完結，很大可能會持續幾星期至數月，所以在防疫上不應保持短跑的心態，由一開始很緊張，去到後期放棄不做。我們難以做到零菌零病毒，所以只能盡量減少接觸病毒及讓病毒停留在身上的時間。另外，亦不要感到恐慌，錯誤地認為只有消毒酒清才可消滅病毒，其實跟足指示用洗手液清洗雙手也有效消毒，洗手後亦可使用潤膚液滋潤雙手，避免引發其他問題。最重要是可跟家庭醫生一起探討可持續實行的方案，就可做到安全防疫。

■買不到口罩點算？

問：買不到口罩和消毒酒精，可以怎辦？

曾：現時香港一罩難求，如果真的未能購買符合標準的外科口罩，也可透過其他方法保護自己。首先可嘗試使用布或棉質口罩，雖然阻隔能力未如理想，但比起完全不戴口罩，至少也能提供阻隔，減少吸入飛沫的風險。上班時亦要特別留神，因為辦公室內存有很多共用設施，例如洗手間門柄、飲水機，如懷疑接觸到可能帶有病毒的東西，便不應捽眼或鼻，應盡快洗手，依足洗手7式及洗夠20秒，保持手部衛生。另外，亦要盡量減少到人流密集的地方，與其他人接觸時，應保持2至3米距離，都可有效防止受到感染。

文：wongyim

編輯：梁小玲

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