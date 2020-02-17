知多啲：鄰居被隔離 衣服勿晾窗外

【明報專訊】同一屋苑、同一大廈，甚至同一樓層，有人要家居隔離，怎處理？

隨着政府實施隔離令，社區上陸續有不同人士在家居隔離，再加上政府未有全面封關，預計被隔離人士將會「梗有一個喺左近」，甚至在同一屋苑或大廈中。由於隔離令欠缺監管，全賴被監察人士自律執行，很難避免會有人偷偷外出，一旦真的是病毒潛伏人士，鄰居便有一定的感染風險。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷指出，屋苑管理處及鄰居便要打醒十二分精神，「如被隔離人士不知道病毒傳播途徑，便會忽略防疫細節，有可能不為意下接觸公共設施或打開窗戶，增加散播風險」。首先，屋苑的清潔力度要大大加強，因為病毒可透過飛沫、接觸或糞口傳播，管理處便要安排足夠人手，頻密清潔門柄、大堂、升降機等設施。

鄰居亦要為家居環境做好防疫措施，例如確保洗手間去水渠內U形氣隔有水在內，防止病毒經排污管道入侵；勤洗手及以1:99漂白水清潔家居。衣服清洗後不要晾出窗外，應掛在室內，以抽濕機或乾衣機弄乾衣物；如需打開廁所窗戶吹乾衣服，亦要選擇並非面向天井或面向鄰居洗手間的窗戶才打開。

外出時，不要徒手接觸門柄、按電梯掣或挨在牆邊，避免接觸病毒。「當屋苑或大廈有過多人士在家隔離，如經濟能力許可，建議應考慮到較安全的環境暫住。」