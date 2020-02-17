醫賢心事：你上司有人格障礙嗎？

【明報專訊】正所謂「三歲定八十」，性格從小時候漸漸形成，一般不會有突變。性格的形成由多方面因素影響，如基因、親子關係、小時候朋輩影響等等。而性格影響人的思想、情感反應和行為，亦影響我們對自己和別人的觀感，以及我們與人相處的溝通模式。正因為性格對我們的影響是如此廣泛和深層次，因此才會有「性格決定命運」這個說法。

如果性格極端，使一個人在不同的層面，例如人際關係、工作、家庭、情緒反應等等都出現問題，引起困擾，甚至衍生其他情緒病、藥物濫用、暴力行為等等，這種情况便可以稱之為「人格障礙」。有人格障礙的人，不一定像電影裏的變態狂魔般恐怖，有很多甚至是有一種表面上的魅力 （superficial charm），第一印象可能會使人感覺討好，但當相處日久，身邊的人才會發現問題。這類人很可能是所謂的「高功能人格障礙」，藉着自己表面的魅力，犧牲別人、爬上高位，因此，公司高層、政客等等也不乏這類人。

不理別人批評 自己永遠是對

自戀型人格障礙——這類人很多也是高功能的人格障礙。他（她）們喜歡以自己成為世界的中心、自我感覺良好、對自己充滿信心。但反過來，他們對別人的批評都不放在眼裏，不能從別人的角度思考，不明白下屬的難處，因而給人「離地」或「沒有常識」的感覺。遇上問題時，他們往往把問題怪罪於別人，自己永遠是對的。這類人因為非常自我中心，因而他們的伴侶往往是相對上隨和的，才能和他們相處。

反社會人格障礙——這類人缺乏同理心，在小時候可能已經會欺負小動物，或者其他較弱小的同伴。他們可能會因為自己的利益而不擇手段，不惜犧牲別人，而對自己傷害了別人完全不會感到悔意。因為他們不重視別人的感受，所以無論在工作、在感情上都可能給人不負責任的感覺，而當別人批評他們的時候，他們反而會用傲慢的方法來回應。

這些不同性格的元素可以同時出現，而共通點是都會使身邊的人覺得難受。可惜的是，因為性格是不會改變的，所以當我們遇上這類上司、社會領袖時，如果制度上沒有適當的制衡，還是自求多福好了！

文：何浩賢（精神科專科醫生）