無外科口罩 掩鼻應急 紙巾好過毛巾

【明報專訊】「兩盒，Thx！」全城瘋搶口罩，網民一發現哪裏有口罩出售，即留言落單，可惜總是慢人一步。一罩難求下，布口罩、重用口罩等話題再次炒熱，近日焦點則落在自製土炮口罩上。

究竟重用口罩、布口罩，或用紙巾和毛巾遮掩口鼻，哪一種方法最「安全」？

專家提醒，以0.1微米的病毒粒子計算，任何口罩都不能百分百完全過濾。預防肺炎，除了戴口罩，更要做好個人衛生。

香港人近日成了口罩「專家」，人人都在鑽研口罩製造物料、防護級別，近期焦點由搜購口罩，轉為用布或抹手紙自製口罩。

酒精噴口罩失靜電 降過濾功效

研究隔濾分離技術多年的國際過濾協會（International Delegation on Filtration）主席梁煥方指出，口罩的過濾功效高低，視乎用料纖維的微米直徑，纖維直徑愈小，愈能阻隔微小的病毒粒子；相反，纖維直徑愈大，病毒粒子更能有機可乘，穿過口罩的過濾層。

新型冠狀病毒的大小為0.1微米，現時外科口罩由3層不織布組成，過濾層纖維微米直徑約5微米，對於0.1微米的病毒粒子阻隔率為40%至50%。梁煥方說，若以酒精噴口罩面層和底層，吹乾重用；經酒精消毒的口罩，靜電效能瓦解，更難吸附病毒粒子，阻隔率下跌。

病毒傳播多會依附飛沫，口罩主要作用是阻隔飛沫粒子。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，一般飛沫大小約10微米，如經過抽痰、插喉等負壓過程，飛沫粒子失去水分，則可變成小至5微米以下的霧化粒子（aerosol）。那麼針對10微米的飛沫粒子及5微米以下的霧化粒子，外科口罩的阻隔率又有多少？

按梁煥方的推算，如病毒依附在約10微米的大微粒，外科口罩阻隔率為100%，但若病毒依附在0.3或1微米的小微粒，阻隔率分別降至65%及80%。他補充，若口罩失去靜電功能，仍能百分百阻隔約10微米的大微粒，但只能阻隔15%的0.3微米小微粒。

毛巾纖維直徑粗 病毒阻隔僅0.4%

在外科口罩難求下，不少人退而求其次，在網上搜購布或銅線口罩。這兩款口罩的阻隔率又有多少？

梁煥方表示，不同布料有不同纖維直徑，布料厚度亦會影響阻隔率；一般棉布的纖維直徑約為100微米，以厚度為2毫米計，只能阻隔1.9%的0.1微米病毒粒子。如以毛巾掩口，病毒及飛沫粒子阻隔率更低，因毛巾結構的纖維直徑較粗，以1毫米的纖維直徑計，此方法的病毒阻隔率只有0.4%。

HEPA濾層透氣度低 少用於口罩

至於坊間出售特製、專利物料的口罩，如：納米纖維、銅線等，梁煥方指出，有產品稱有HEPA過濾層，但HEPA的透氣度低，因此較少應用在口罩上。由於未曾就有關口罩作測試，未能推算其阻隔率。他提醒，有口罩稱設有6層，別以為層數愈多愈好，還要注意是否有透氣功能，因為每一層都會阻礙空氣流通。

不論3層外科口罩或布口罩，都不能百分百阻隔0.1微米的新型冠狀病毒粒子。因此，市民除了外出戴口罩，更應記緊保持良好的個人衛生。

文：鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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