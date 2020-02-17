霧化憂慮：蒸氣消毒衣服致霧化傳播？

蒸氣招毒？——醫生表示，若蒸氣消毒機或蒸氣掛熨機內的水源沒有病原體，不會造成霧化感染，毋須過分擔心。（artursfoto@iStockphoto）

【明報專訊】疫症當前，不少人踏進家門第一動作，就是將自己全身消毒：有人以酒精噴灑外衣，甚至拿出蒸氣掛熨機消毒。但近日打邊爐霧化疑雲，引起不少疑慮。到底使用蒸氣消毒機，會否造成霧化傳播？

首先搞清何謂「霧化傳播」？感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，霧化粒子多來自醫療程序，如替病人插喉、抽痰等，負壓過程令飛沫失去水分，體積能小至5微米或以下，飄浮空中較長時間，其他人吸入就會造成感染。他補充，非醫療程序也可產生霧化粒子，例如：冲廁、花灑，因壓力令水珠體積變小，若水源含病原體，就會構成感染風險。

香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅指出，一般飛沫能在空氣中飄浮3米，經霧化後，能在空氣中飄浮10米。「假設你有一把氣槍，氣槍噴出的子彈可以射到好遠；同一道理，分別在於氣槍入面不是子彈，是病毒。」

至於蒸氣消毒會否造成霧化傳播，林緯遜表示，若蒸氣消毒機或蒸氣掛熨機內的水源沒有病原體，噴出的霧化粒子不會造成感染，毋須擔心。不過，孔繁毅提醒，若衣服本身帶有病毒及細菌，使用蒸氣消毒機時，細菌病毒有可能隨蒸氣離開衣服表面，在空氣中飄浮一段較短的時間，但估計病毒數量不多，市民毋須過慮。