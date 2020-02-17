【明報專訊】內地爆發新型冠狀病毒肺炎，不少國家和地區受波及，香港當然不能倖免。香港人經過17年前SARS一役，對疫症重臨早已如驚弓之鳥。當年，大陸和香港之間的公共衛生資訊互通機制貧乏，加上香港人數十年來沒有經歷過大型的傳染病散播，防疫意識和硬件裝備都嚴重不足，突然來襲的SARS令整個社會不知所措。更糟糕的是主理衛生當局的負責人，對傳染病和防疫的認知明顯不足。當疫症在廣東爆發，弄到人心惶惶，市民爭相使用如煮醋喝板藍根等古法防疫時，他們竟沒有想到病毒無邊界，還以為可以作壁上觀作花生友。到了SARS悄然襲港，在醫院蔓延，甚至社區爆發，仍掉以輕心。直至淘大花園一役，疫症超級爆發，一下子感染了逾300人，才醒覺事態嚴重，但已噬臍莫及。

SARS一役，香港守得住，其中一個重要原因，是我們的醫療工作者，能夠上下一心，克盡職守。當時內科病房是重災區，為了減少交叉感染，醫護又要分為「乾淨」和「污染」兩組，人手更加吃緊。有見及此，外科、骨科及其他專科病房，馬上調配人手到內科病房支援，同事們不但通力合作，有些更身先士卒組織團隊齊赴前線。在這艱難時期，不但公立醫院的醫護體現了「一方有難，八方支援」的團結精神，私人執業的醫生也不甘後人，他們暫停了自己的診所業務，放棄了收入，自動請纓到公立醫院病房或門診服務，幫助紓緩人手緊絀的問題，有些更進入SARS病房工作，和前線醫護並肩和病毒作戰。

當時，我們兒科病房也有SARS病童，只是為數不多。兒科人手比內科少得多，當時我身為兒科部門主管，要在人手這麼單薄的情况下，弄個「乾淨」和「污染」分流，真有巧婦難為無米炊之嘆。幸好接收第一名SARS病童的同事自告奮勇，提出反正自己已是「不潔之身」，不如以後入院的SARS病人都由他一人照料，直至病人太多時才再作打算。當時，醫學界對這個病毒認識不多，不知道兒童的傳染性比成人低得多，同事不憚感染風險的無私犧牲精神，既為病童提供了適切治療，也解決了我們的人手問題，是真正的無名英雄。

醫護上下一心抗疫 贏得尊敬

17年前的瘟疫，給香港帶來很大的創傷，也提醒了港人即使社會如何富裕先進，傳染病的威脅始終存在，一定要未雨綢繆，做好防疫抗疫的準備。我們的醫護以至所有的醫療工作者，也因這一役贏得了市民，甚至國際醫學界的尊敬。有英美同行曾向我大讚香港醫療人員的專業道德（professional ethics），並說要是同樣瘟疫在他們國家爆發，他們的應對一定沒有我們好。

外國朋友的讚譽，香港的醫療工作者可說當之無愧。遠的不說，單看近在咫尺，也是華人社會的台灣，和香港差不多同時有SARS爆發。疫症開始不久，便有大量醫護從醫院「逃亡」，電視上看到他們穿著醫護制服，從封了關的醫院窗子爬出來的醜態，真是不忍卒睹。更不堪的是，連時任總統陳水扁任職醫生的女兒和女婿，也當了逃兵。

17年前SARS肆虐香江，突顯了我們醫療同工美好光輝的一面。不知道當下的新型冠狀病毒肺炎，會否讓他們再顯光芒。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）