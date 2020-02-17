6大營養素 鞏固免疫系統

【明報專訊】蛋白質

功用：蛋白質是構成白血球及抗體的主要成分，故攝取足夠的蛋白質，對提升免疫力有幫助。

食物來源：動物性蛋白質如雞蛋、豬肉、牛肉、羊肉、雞肉、海鮮等；植物性蛋白質一般於豆類中含量較多，如豆腐及黃豆類製品，於果仁、蘑菇、藜麥中亦有。每人每日所需的蛋白質分量，約為自己兩個手心分量的魚、肉類，同時等於一碗的分量。

維他命A

功用：調節免疫系統，幫助預防感染，並維持皮膚、腸胃、呼吸道系統的細胞健康。

食物來源：橙黃色的蔬果如南瓜、胡蘿蔔、番薯、木瓜、芒果、燈籠椒，於蛋黃中亦有，而部分早餐穀物、外國進口的牛奶在加工過程中會加入維他命A。

維他命C

功用：與免疫系統很有關係，有助製造抗體和白血球，提升免疫能力、預防感染。

食物來源：橘子類生果，檸檬、橙、柚子、柑桔，還有奇異果、士多啤梨、木瓜、甜椒等。不少菜蔬中亦含有維他命C，但烹煮過程中會遇熱流失，可考慮以甜椒及番茄製作沙律。

維他命E

功用：具抗氧化功能，幫助抵抗游離基襲擊，保護細胞膜，有助提升整體免疫能力。

食物來源：維他命E是一種脂溶性維他命，多存在於葵花籽、杏仁、榛子、花生醬、植物油等含油分的食物中。

鋅質

功用：促進傷口癒合，維持免疫系統正常運作。

食物來源：海鮮、豆類、全穀類食物、果仁。

維他命D

功用：有助鞏固免疫系統整體運作。研究指出，習慣每日攝取小量維他命D的人士，可減低呼吸道系統受感染的風險約兩成。

來源：曬太陽、三文魚、蛋黃。