戶外運動：18區空曠點 就近鬆一鬆 距他人2米 避摸公用設施

【明報專訊】在疫症陰霾下，有人對外出卻步。吳俊霆認為，不妨到戶外做運動，不但空氣較流通，心情亦會暢快一點，而且不會被家居環境所局限。「心情與免疫系統有關，是否容易病也視乎心理狀態，心情暢快可減少生病的風險。」若擔心受感染，在戶外運動時，可盡量減少接觸公用設施；跑步時，與其他人保持2米距離，亦應避免在人群聚集的地方、密閉空間做運動。

戶外運動，是否需要戴口罩？吳指出，運動時流汗沾濕口罩，減低口罩的保護作用。「試過跑了3、4分鐘，口罩就開始變濕……已經失去了戴口罩的意義，保護不了人，亦保護不了自己。有些人以為戴了口罩很安全，便周圍摸，這樣更加危險。」

吳俊霆鼓勵大家到空氣流通、空曠地方，除下口罩做運動；最好選擇居所附近的公園或海濱，毋須乘搭交通工具。適合戶外緩步跑或長途步行的地點遍佈全港18區，推介如下：

■18區戶外運動地點推介

中西區

* 中西區海濱長廊（由堅尼地城貨運碼頭至政府總部，約4公里）

* 龍虎山松林炮台及山頂公園

灣仔區

* 寶雲道緩跑徑（約4公里）

* 箕璉坊配水庫休憩處

東區

* 東區海濱（由北角碼頭經鰂魚涌公園到筲箕灣譚公廟，約3公里）

* 柏架山道自然徑及大潭水塘

南區

* 香港仔自然教育徑及香港仔水塘

* 南區海濱（由香港仔魚類批發市場至南灣泳灘，約8公里）

油尖旺區

* 西九文化區海濱（約2公里）

* 京士柏公園及油麻地配水庫休憩花園

深水埗區

* 南昌公園及海輝道海濱

* 美荷樓、嘉頓山及石硤尾水庫

九龍城區

* 九龍仔公園及樂富配水庫花園

* 啟德郵輪碼頭（約3公里）

黃大仙區

* 飛鵝山道及扎山道

* 佐敦谷公園

觀塘區

* 觀塘海濱（約2公里）

* 藍田公園

葵青區

* 青衣海濱（約3公里）

* 葵盛配水庫休憩處

荃灣區

* 荃灣引水道馬路（由荃灣西配水庫至城門水塘，約8公里）

* 荃灣海濱（由荃灣海濱公園至青山公路青龍頭段，約7公里）

屯門區

* 屯門河沿岸（約4公里）

* 屯門食水配水庫至屯門徑

元朗區

* 山貝河沿岸（由南生圍經朗河路至公庵路到大棠郊野公園，約10公里）

* 天水圍排洪道沿岸（由香港濕地公園經天影路到洪水橋，約6公里）

離島區

* 由東涌市到欣澳站（約10公里）

* 愉景灣沙灘至愉景灣水塘

北區

* 雙魚河沿岸（由古洞至羅湖邊境，約5公里）

* 上水華山軍路（約5公里）

大埔區

* 科學園至大埔海濱公園（約5公里）

* 大尾篤及船灣淡水湖水壩

沙田區

* 火炭至穗禾路獅子亭（約3公里）

* 城門河及科學園沿岸（由大圍至科學園 ，約12公里）

西貢區

* 將軍澳海濱（由將軍澳墳場至日出康城，約5公里）

* 萬宜水庫馬路（約10公里）