【明報專訊】疫症當前，口罩、搓手液成為出門必需品；為了加強保護，有人更掛上負離子空氣淨化頸鏈、滅菌除臭掛章，甚至用紫外線消毒燈，定期為隨身物件和家居消毒。

負離子機、殺菌掛章、紫外線燈，當真能夠消滅病毒及細菌？

空氣淨化頸鏈 釋放負離子杯水車薪

疫情陰霾下，為求百毒不侵，凡是清潔、消毒、殺菌的產品都成為搶手貨。售價約千元、體積輕細的負離子空氣淨化頸鏈為其中之一。在頸項掛着此機，能否達到淨化空氣、消滅病毒細菌的功效？

出售負離子空氣淨化頸鏈的網頁，聲稱產品每秒產生約70萬負離子，能去除逾九成PM2.5懸浮物及污染物，適合花粉症及哮喘病患者使用。有關負離子淨化空氣的說法，環境保護署網站指出，負離子是帶有負電荷的原子、分子或微粒，可吸引帶正極電荷的懸浮微粒，使其重量增加，失去懸浮能力，達到除塵功效。

雖然負離子有除塵功效，但香港大學理學院講師麥嘉慧表示，負離子空氣淨化頸鏈釋放的負離子濃度不足，室內消毒效果成疑。她解釋，在攝氏25度氣溫下，每1立方米空間裏氣體粒子數目為2.46×10的25次方，相比產品聲稱每秒產生約70萬負離子，兩者數目差距巨大，「負離子的數目足足比氣體粒子數目少了約20個0」。她補充，假設在這1立方米的空間中，有流感患者打噴嚏，帶病毒的飛沫四散，「這部機要用多少秒，才可以把負離子充分釋放在這空間中」？

研究：負離子被高估 臭氧才殺菌

有關負離子殺菌功效，麥嘉慧表示，科學家約20年前已研究帶有負電荷的氣體離子，經實驗室測試後，發現負離子能抑制細菌活性。但2007年BMC Microbiology期刊一篇研究文章，研究檢測金黃葡萄球菌、黏質沙雷氏菌等7種細菌，發現真正殺滅細菌的為臭氧，並非負離子；因此研究認為，早期科研人員或高估負離子殺菌功效。

文：鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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