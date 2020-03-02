小瘜肉7年可變大腸癌 照腸即切 先發制癌

【明報專訊】大便帶血，究竟是大腸癌、瘜肉，還是痔瘡引發？

大腸癌位列香港頭號常見癌病，早期病徵不明顯，半數病人確診時已屬晚期，錯失最佳治療時機。一粒小瘜肉變成大腸癌，一般歷時7至15年。因此，即使大便沒有帶血，年屆50歲應該做第一次大腸癌篩查，查找可致癌變的瘜肉。

◆鄺：鄺永鏗（養和醫院家庭醫學專科醫生）

◆徐：徐成智（腸胃肝臟科專科醫生）

■便血分辨生癌定痔瘡？

問：大便有血，如何判斷是痔瘡還是大腸癌？

鄺：大便帶血可以由不同原因造成，從出血方式及顏色可初步判斷。如果發現廁紙上的大便帶鮮血，或鮮血直接滴在廁盆內，通常都是痔瘡或肛裂造成。痔瘡是肛門口附近的靜脈血管曲張形成，如果大便太硬或用力過度都會令痔瘡破裂而流血。痔瘡出血量多，呈鮮紅色，而且不會與糞便混合在一起。

如果大便帶小量血絲而且情况持續，血呈瘀紅色並與大便混合一起，或大便中帶分泌黏液，這都有可能是大腸癌。由於部分大腸癌的病徵與痔瘡相似，容易混淆，尤其是長期有痔瘡的患者，對痔瘡出血習以為常，很容易忽視患上大腸瘜肉甚至惡性腫瘤的風險，延誤了醫治良機。

■年輕病人出血多因痔瘡？

問：如何處理大便帶血？

鄺：首先要了解出血的潛在成因，醫生除了查問大便帶血的顏色、大便習慣有沒有突然改變、飲食及吸煙習慣等，同時要了解家族病史。如果患者曾有大腸瘜肉或直系家屬曾患大腸癌及大腸瘜肉，會增加其患癌風險。另外，年紀也是重要指標。通常年輕病人的出血問題都是痔瘡或肛裂引起，但年過40、50歲有可能是大腸瘜肉或腫瘤引起出血徵狀。

醫生會抽血檢驗是否貧血，並檢查心跳及血壓等是否正常；亦會臨牀檢查腹部有否異常，同時會做探肛檢查，即用手指探入肛門檢查有沒有痔瘡，或用簡單儀器撐大肛門來看直腸有沒有腫塊。如果檢查中發現肛門有痔瘡及流血，會用藥物止血。如果懷疑是大腸出血，便會轉介專科進一步驗查大腸。

■內窺鏡檢查最有效？

問：什麼人需要做大腸鏡檢查？還有沒有其他檢查方式？

徐：年屆50歲、抽煙、愛吃紅肉及加工食物、曾有大腸疾病或有直系家屬曾患大腸瘜肉或大腸癌，都是患大腸癌的高危人士，無論有沒有大便帶血的病徵，50歲應該做一次大腸癌篩查，並每10年覆查一次。若家族中有直系親屬患大腸瘜肉或大腸癌，都會增加患上大腸瘜肉或大腸癌風險，因此要提早篩查，如直系家屬在50歲確診大腸癌，家族成員需要提早於40歲開始做檢查，之後每3至5年覆查監察。

大腸檢查方式眾多，最常用的有大腸內窺鏡檢查（俗稱腸鏡）和大便隱血測試，近年亦有新引進的非入侵性檢查，它們各有利弊。大便隱血測試十分簡單及非入侵性，主要檢查大便中有沒有血，如結果呈陽性有可能是腸道潰瘍、發炎或瘜肉引起；但測試不能反映大腸有沒有瘜肉或其他結構問題，亦可能因血液不均勻地分佈於大便中，令抽樣結果不準確。

有些人因心臟問題長期服用薄血丸，未必適合做大腸鏡，可選擇其他非入侵性檢查如膠囊內視鏡或電腦斷層大腸造影檢查。前者是把藥丸膠囊內視鏡吞服，它隨着腸道蠕動進入大腸並拍攝。後者是用電腦掃描來檢查大腸內壁，兩者都可以檢測到瘜肉及腫瘤，不過對一些細小的瘜肉卻無法準確辨別，即使檢測到瘜肉亦無法即時切除治療。因此大腸內窺鏡檢查仍是目前最有效方式來篩查、治療及預防大腸癌。

■照腸只需15分鐘？

問：大腸內窺鏡檢查如何做？有何風險？

徐：大腸內窺鏡檢查是用一條約長1.6米、粗幼如手指的柔軟喉管，由肛門進入直腸，經乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸到盲腸及小腸末端詳細檢查大腸。透過內窺鏡影像，可直接看到腸內壁黏膜，如檢查時發現有瘜肉或病變，可以即時利用鉗或電圈套器切除及抽取組織化驗。整個過程大約需時15分鐘，約有萬分之一機率出現刺穿腸道或嚴重出血風險。

大腸鏡檢查要求病人腸道必須完全乾淨，否則殘留的大便渣滓有可能遮擋腸道瘜肉，影響檢查結果。因此接受檢查前2、3天需要吃得清淡，不能吃高纖維食物，檢查前1天只可進食流質食物，並飲用瀉藥徹底清理腸道。檢查時，病人可以選擇注射鎮靜劑及止痛藥或用監測麻醉進入熟睡狀態，令整個過程較為舒適。

■瘜肉大而起鋸 癌變高危？

問：是否所有大腸瘜肉都會變成癌？

徐：瘜肉是大腸黏膜組織異常增生，一般人在40至60歲時最容易出現大腸瘜肉。常見瘜肉主要分為增生性瘜肉及腺瘤性瘜肉。增生性瘜肉是指微小的黏膜凸起，不會變成惡性腫瘤；腺瘤性瘜肉則屬癌前病變。大腸鏡檢查時，若發現瘜肉數量多，或屬會惡化的瘜肉類別，包括管狀腺瘤、絨毛狀腺瘤及絨毛管狀腺瘤，而瘜肉邊緣有鋸齒、大於1厘米，都有很大可能演變為惡性腫瘤。醫生會把良性及惡性的瘜肉切除，之後進一步化驗確認是否有癌細胞。患者需要半年或1年後再做大腸鏡檢查。如果瘜肉已變為惡性腫瘤並入侵大腸壁，甚至轉移至淋巴或其他部位，大腸鏡檢查無法切除，患者需要轉介至腫瘤科作針對的癌病治療。

文：吳敏霞

編輯：林曉慧

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