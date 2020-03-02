隔離注意：在家隔離須戴口罩 遠離家人1.8米

【明報專訊】每個人都隨時面對隔離，究竟有什麼要準備？

「從傳染病學的角度，不建議接受隔離人士與家人同住。」感染及傳染病專科醫生曾祈殷提醒，由於政府並無強制家居隔離者的家人搬離住所，如繼續同住，便需承受感染風險。

中文大學醫學院家庭醫學專業應用副教授趙志輝表示，如果接受隔離人士在家居隔離期間沒有戴口罩，有可能在潛伏期內傳染家人，導致傳播鏈在家中出現。建議相關人士除了戴口罩外，最好與家人至少保持1至1.8米距離。

趙志輝嘗試代入角色，審視接受家居隔離將要面對的問題，包括醫療需要、日常生活、起居飲食，因應需要而給予建議。

慢性病可視像睇醫生

醫療需要：現時部分私家醫院或門診提供遙距診症服務，醫生可透過視像或電話，為家中病人評估病况。趙志輝表示，對於不願外出或正接受家居隔離的人士，可考慮以遙距諮詢家庭醫生。慢性病、焦慮、皮疹等問題都適合遙距診症。但遙距診症有一定限制，譬如須觸診檢查、新症病人就不適合。

1:49漂白水清潔家居

日常生活：被隔離者的飛沫可能帶有病毒，飛沫落在物件表面，家人碰到後再接觸口腔、鼻腔、眼睛便會受感染。所以除了戴口罩，趙志輝建議，以1:49漂白水或濃度70%以上酒精，清潔家中常接觸到的位置和物件。另外，垃圾應放在有蓋垃圾桶，每天清理；紮好垃圾袋，扔到垃圾房。

外賣門口交收 避免現金支付

起居飲食：被隔離人士接受家居檢疫時，可由家人代買菜或叫外賣。曾祈殷建議在門口交收，盡量減少直接接觸，例如改用電子支付。「避免與外賣員有錢銀接觸，因為不知道自己會否成為下一個感染人士……做好心，不要令他們冒這個風險。」

■執「走佬袋」入隔離營

入住隔離營，「走佬袋」裝什麼？（2至4星期）

●平安藥

●長期病患藥物（如有需要）

●個人健康紀錄（例如正服用的藥物名稱和劑量、對什麼藥物敏感）

●口罩

●酒精搓手液

●信封／膠袋（裝起用過的口罩）

●適量的衣服鞋襪

資料提供：中文大學醫學院家庭醫學專業應用副教授趙志輝