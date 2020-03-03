紮實基本功 旋轉得心應手

【明報專訊】紮實的基本功有利學習旋轉，擁有超過7年教學經驗的溜冰教練楊鈞楠給初學者一些心得。

1 站穩——身體中正

因冰面跣滑，就算雙腿不動，當重心稍向前，身體也會向前傾。站立時要保持中正，展開雙手有助平衡。

物理分析：

前傾產生力矩 易失平衡

前俯會令身體重心前傾，所產生的力矩會令身體易失平衡而跣倒。

2 前溜——蹬後腳發力

先把重心壓在前腿，腳尖向前；把後腳踏橫（腳內側向前）後蹬地發力。

物理分析：

較大摩擦力助起步

後腳踏橫向冰面施壓，可產生較大的摩擦力幫助起步。而滑行期間把後腳的腳尖指向前，可減低摩擦力以提高流暢度。

3 前溜減速——內八字

把雙膝併在一起，溜冰鞋冰刀呈「內八字」後會開始減速。

物理分析：

產生坑紋卡住冰刀

冰刀壓在冰面後，會在上面產生坑紋。當冰刀成「內八字」時，冰刀會被坑紋卡住，因冰刀和冰面間的摩擦力增加而減速。

4 後溜減速——外八字

向後溜時若想減速，可把兩膝分別向外撐開，當冰刀調整成「外八字」後會開始減速。

物理分析：

增冰刀和冰面摩擦力

原理和前溜時減速一樣，透過提升冰刀和冰面間的摩擦力而減速。