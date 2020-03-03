溜冰鞋：冰刀鋸齒煞停助跳躍

【明報專訊】溜冰鞋冰刀前端設有鋸齒。跳躍動作前，可在前溜期間用鋸齒卡住冰面，急停後蹬腿借勢跳起。

物理分析：

身體慣性前傾 借勢蹬腿彈起

冰刀上的鋸齒和冰面碰撞後雖把冰刀煞停，但身體因運動的慣性會繼續向前傾，溜冰者可借勢蹬腿，使身體彈起。