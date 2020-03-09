僅限急救 無助預防新冠 安宮牛黃丸咪當保健品

急救用藥——心臟有「君主之宮」之稱，意味心臟在體內的地位猶如君主；因此安宮牛黃丸的「安宮」便有安定心神的意思。（Bunwit@iStockphoto/資料圖片/明報製圖）

【明報專訊】安宮牛黃丸一直被流傳為救命藥，一旦中風昏厥，可立時服食保命。近日，討論焦點轉移，國家衛健委將它列入新型冠狀病毒肺炎診療方案。安宮牛黃丸一下子由「中風仙丹」變成「抗疫神藥」，是否人人合用？

中醫提醒，安宮牛黃丸性味寒涼，不宜當作保健品食用，否則或損及體內正氣。

清熱開竅 助休克病人恢復心神

被坊間視作「救命仙丹」，每粒索價數百元的安宮牛黃丸，近日再次掀起熱話。國家衛生健康委員會（國家衛健委）早前公布新型冠狀病毒肺炎的中醫治療，安宮牛黃丸榜上有名，稱用於重症患者。香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫連頴姸表示，安宮牛黃丸首見於清代，由牛黃、黃連、黃芩、冰片等藥材製成，性味寒涼，具有清熱解毒，豁痰開竅的功效。她引述文獻指出，安宮牛黃丸與紫雪、至寶丹並稱為「涼開三寶」。

清代吳鞠通《溫病條辨》記載，對比紫雪及至寶丹，安宮牛黃丸的清熱功效最強。中文大學中醫學院副院長林志秀表示，安宮牛黃丸屬於急救藥物，用於治療休克病人。他引述《溫病條辨》指，此藥能醫治「邪入心包」的患者。依中醫理論，「心包」意指心臟外層的包膜，「心又稱為君主之宮，是十分重要的身體器官，所以需要包膜作護衛」。而「邪入心包」則意味溫熱之邪攻入心包，干擾患者心神，出現神志錯亂，繼而令舌頭僵硬，四肢冰冷，「這情况相當於大家現時講的休克，如不盡快醫治，病人好快死亡，慢則為數小時，快則數十分鐘內」。

非單味處方 只適用危重新冠患者

作為急救藥物，安宮牛黃丸能否用於治療新型冠狀病毒肺炎？國家衛健委早前發布《新型冠狀病毒的肺炎診療方案》，提及病情發展至「危重型（內閉外脫）」，出現呼吸困難，伴有神昏、煩躁、汗出肢冷等徵狀，可考慮選用安宮牛黃丸。

林志秀表示，是次新型冠狀病毒肺炎屬於溫病，如患者屬於危重型（內閉外脫），意味溫熱之邪鬱困於心包，因此安宮牛黃丸能派上用場，清除侵入心包的溫熱之邪，更具開竅功效，協助昏迷患者恢復心神意識。

雖然安宮牛黃丸能醫治危重型肺炎患者，但連頴姸指出，並非每個患者都合用，「針對新型冠狀病毒肺炎，不同階段需服用不同藥物。危重型和痰熱閉竅的患者，才可能選用安宮牛黃丸」。她提醒，診療方案提及危重型患者服用安宮牛黃丸時，須配以人參、黑順片等藥材一同服用，並非單味處方。

港中醫少處方 欠臨牀經驗

連頴姸續指，內地與香港的情况有別。在香港醫療體制下，新型冠狀病毒肺炎患者病情危重時，已在醫院接受西醫治療，香港暫未有中醫治療的經驗，因此未知安宮牛黃丸用於治療香港患者的成效。

林志秀同指，安宮牛黃丸為急救藥物，多為急症室的醫療人員所使用，但現時香港沒有中醫醫院，因此估計本港中醫較少臨牀處方安宮牛黃丸，「所以大多是紙上談兵。以我個人來說，主要從文獻及現代藥理研究，來檢視安宮牛黃丸的藥效」。

文：鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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