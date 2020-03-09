情緒診所：長困家中 照顧子女身心健康

充實生活——小朋友停課，生活變得枯燥，家長可與小朋友一起入廚、清潔家居，或到郊外走走。（szeyuen＠iStockphoto，設計圖片）

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，學校停課，社交活動減少，小朋友留在家中的時間相應增加。在抗疫期間，不但家長的情緒可能受影響，其實小朋友也可能因為生活規律突然改變，情緒變得衝動、容易哭鬧、過動或者退縮。

小朋友有這些情緒，都是十分正常。家長毋須過於擔心又或是只顧責罵。家長可以表達理解的同時，多加與孩子在家中作不同的互動，例如一起做伸展運動，或按照小朋友的喜好一起玩耍，把握親子機會，同時可以一齊放鬆身心。

藉電子心意卡維持社交

「媽媽，我什麼時候才可以見到同學？是否大家都病了？」

家長可以先跟小朋友解釋，他們的擔心很正常，再以他們明白的方式慢慢講解現在的實際情况；然後鼓勵他們透過視像通訊或電子心意卡等，維持社交連繫。

親子煮飯仔 清潔家居

「小朋友整天留在家中，生活變得枯燥，如何是好？」

面對生活突變，青少年可能會因為不安或不知所措而顯得消極，在適當的防疫措施下，家長可以鼓勵青少年一起幫忙清潔家居、邀請他們一起下廚或製作小食。如情况合適，更可一起到郊外走走，一齊維持充實及積極的生活。

家長是子女成長過程中重要的觀察和學習對象。為子女作一個好榜樣，照顧家人的同時，亦要記得照顧自己的身心靈需要！

新生精神康復會「抗疫同時不忘照顧子女的身心靈健康」短片：bit.ly/38gWF6M

文：張敬斯（新生精神康復會臨牀心理學家）