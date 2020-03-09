讀者Mail Box：常生眼挑針 或脾胃虛弱

【明報專訊】問：兒子今年6歲，最近常生「眼挑針」，是什麼原因？如何治療和預防？

答：中醫稱「眼挑針」為針眼，是眼瞼長出小節腫，局部紅腫、疼痛，形似麥粒，好發於青少年，而身體虛弱及衛生習慣不良也容易罹患。小朋友喜歡用手揉搓眼睛，亦容易得病。

疏風清熱 健胃益氣

中醫認為針眼成因為風熱之邪滯留於眼瞼，損傷津液而變成瘡癤；也因過量食用辛辣刺激之物，脾胃積熱，循經絡上攻，致局部氣血凝滯，形成針眼。亦有患者因為病的餘邪未清，熱毒蘊伏體內，或素來身體虛弱，易感受風邪，令病情反覆發作。

中醫對針眼的中藥治療以疏風清熱為主，輔以健胃益氣等扶正之藥，如荊芥、桔梗、金銀花、連翹、黨參、茯苓、白芍、神曲等，亦會以外敷和針灸等方法使其排膿消腫，清熱瀉火。

戒吃辛辣和發物

針眼發作期必須戒口，避免進食辛辣之品和發物，如洋葱、韭菜、生薑、蝦、蟹、鰻魚等，飲食以清淡為主，亦可多飲水和食用清熱生津的蔬果，如西瓜、苦瓜等。

而針眼經常發作，多與脾胃虛弱有關，平時多食用扶脾益氣，養血和胃之品，如山藥、薏仁、五指毛桃等，可扶助正氣，令身體機能提升。

要預防針眼，首要改善不良習慣，避免用手揉搓眼睛，亦要保持有規律、定時和適量的飲食習慣，少吃辛辣刺激的食物，注意營養，減吃零食；而多喝健脾益氣湯水，既可提升脾胃功能，亦可減低反覆發作的風險。

文：陳翠萍（註冊中醫）