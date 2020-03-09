專家建議：監察情緒 提醒代替爭拗

【明報專訊】防疫時期更加要維持情緒健康，精神科專科醫生麥永接有以下建議：

‧留意資訊接收的真確度，不要輕易相信及轉發

‧不時放下手機休息，做有助放鬆心境的活動（如靜觀練習），或重拾舊日興趣，例如煮飯、畫畫、看書

‧在安全情况下，除下口罩呼吸新鮮空氣

‧留意自己思路上有沒有災難化的傾向

‧對病毒有客觀的掌握，如了解傳播途徑、潛伏期、死亡率、高風險人士及疫情發展

‧透過科技與人維持社交聯繫

向家人分享可靠資訊

若跟家人出現意見分歧，宜理解和尊重，他有以下建議：

‧嘗試理解分歧的原因，可能由於大家對疫情的經驗，或對接收資訊的認知有所不同

‧長輩接收的資訊可能會流於片面、過時，亦不懂分辨來源可信度，建議在家庭聚會時互相分享清晰、可靠、更新的資訊

‧防疫心態較輕鬆的家庭成員，可嘗試理解其他成員緊張的原因、採取措施的原理，除非科學上不合理，否則亦宜遷就

‧較緊張的家庭成員要反思自己的顧慮及防疫措施是否合理、與客觀情况是否相乎，留意情緒有否過度緊張，以致影響身邊人的身心健康

‧如長輩堅持每天外出，不宜與之爭拗，提醒做足防護、確保有足夠口罩，並保持聯繫，了解對方狀况