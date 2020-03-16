知多啲：捐糞助治病 研藥丸植菌

【明報專訊】移植腸道微生物是近年炙手可熱的研究，但醫生如何把腸道微生物移植到人體？腸胃肝臟科專科醫生黃秀娟解釋，目前的技術暫未能在實驗室培植菌群用作治療，「現時最直接方法是抽取健康人糞便中的微生物樣本，以內視鏡、胃鏡、大腸鏡或灌腸的方法移植到病人體內」，醫學界亦正研究將微生物製成藥丸，用口服的方式移植入病人腸道。

要求嚴格 目前僅約5人合適

「健康糞便」又從何而來？中大醫學院成立了一個糞便庫，當有難辨梭菌感染的病人入院，就可即時從攝氏負80度的存庫中拿取細菌樣本，以灌腸或大腸鏡的方法移植到病人體內。要成為捐贈者殊不簡單，現時只有4至5人是合適的捐贈者。黃秀娟指，挑選糞便捐贈者的要求相當嚴格，除了年齡介乎18至45歲，身體亦必須十分健康，「每10人僅1人符合要求，比捐血更嚴格。要抽血檢查他們有沒有傳染病，檢驗糞便細菌樣本，亦不能經常外遊、沒有敏感病歷、沒有家族病史」。另外，為確保細菌樣本新鮮，捐贈者每天都要在指定廁所「捐便」，所以現時的捐贈者都是鄰近中大的沙田居民或醫院職員，黃秀娟稱將來會招募更多捐贈者。

■中大招募定期捐糞者

香港中文大學內科及藥物治療學系招募腸道微生物移植（FMT）的大便捐贈者。FMT是將健康人士腸道微生物移植到患者體內，已應用於日常治療復發性難辨梭菌感染，許多研究顯示FMT也可用於治療其他疾病。

腸道微生物的原材料是健康人士的大便。為確保FMT安全，大便捐贈者需要符合嚴謹的捐贈標準，並需要接受簡單面試和生物樣本化驗。通過測試後，需要星期一至五連續5天到威爾斯親王醫院捐贈大便。每次捐助獲得100元現金交通津貼。捐贈者的資料亦會用於腸道微生物研究。

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