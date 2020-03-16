戒熬夜凍飲 調理體質 化濕清毒 抗新冠「癘氣」

化濕清毒——新型冠狀病毒肺炎歸屬於中醫「疫病」範疇，是感受疫毒之氣偏濕的瘟疫，治療時，化濕清毒是重要舉措。（YinYang@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎快速蔓延，在社區存在隱形傳播，經歷過SARS的香港人心惶惶，很多人都尋求中醫藥幫助。對於這個疫症，中醫理論和經驗實效如何？缺乏實驗室證據就可以否定中醫療效？刻下香港情况，中醫又有什麼對策，普羅市民又有什麼可以做呢？

瘟疫，泛指「容易引起廣泛流行的烈性傳染病」，早在2000多年前《黃帝內經》就指出「厥陰不退位，即大風早舉，時雨不降，濕令不化，民病溫疫」，意思是指氣候反常，濕度增大，流行性傳染病容易爆發。武漢去年底氣候反常，氣溫偏高、陰雨綿綿，「五疫之至，皆相染易」描述了瘟疫廣泛傳染的特徵。

東漢醫聖張仲景的宗族死於傷寒者眾，後來撰寫成中醫臨牀經典《傷寒雜病論》，書中的傷寒泛指由外邪侵入人體，以發熱為主要徵狀的「外感熱病」，相當於現代醫學指由細菌、病毒、衣原體等引起的「傳染性和感染性疾病」，例如普通的感冒、流感、上呼吸道感染，以及傳染性肺炎及流腦、日本腦炎、流行性出血熱等。到17世紀，中國瘟疫橫行，十戶九死，江蘇中醫名家吳又可在1642年撰成《瘟疫論》，特別指出瘟疫發病有別於一般外感致病因素，是大自然一種異氣，稱為「癘氣」，是強烈傳染性的外感病，除空氣口鼻傳染外，也可隨飲食、蚊蟲叮咬、蟲獸咬傷、皮膚接觸途徑而發病，吳又可《瘟疫論》中方劑「達原飲」是2003年治療SARS主要方劑之一。

難百毒不侵 「避其毒氣」最重要

《黃帝內經》同時又提出防治瘟疫的方法：正氣存內，邪不可干，避其毒氣。「正氣存內，邪不可干」意思是人體正氣足抵抗力強，病邪難以侵犯到你。但它同時指出，當邪氣超強盛時，會攻破你正氣防線而得病，所以「避其毒氣」很重要，用今天的話來說要加強防護，全力避免接觸到傳染原，沒有人可以標榜自己「百毒不侵」，聚餐、多人聚集搶購物資等行為的風險非常高。

內地醫院 中醫藥常規治療新冠

新型冠狀病毒肺炎發病病因不明、致病機理未清，現代醫學未有特效藥情况下，中醫藥發揮很大作用。日前，中央疫情指導組專家組成員張伯禮院士，在介紹中醫藥療效時總結到：中醫藥廣泛用於本病各期治療，可以快速退熱，並可以有效防止輕症轉化重症，降低重症患者的死亡率；其中，恢復期和康復治療，中醫藥運用更廣泛。

隨着國家中醫醫療隊進駐武漢市傳染病醫院，所在病區康復出院患者增多，武漢市新冠肺炎防控指揮部發文通知，「確保所有患者服用中藥」，中醫藥的角色發生了改變。目前，在全國各家新冠肺炎的定點醫院，中醫藥已經成為常規治療，為應對疫情，新冠肺炎的中藥已經獲國家批准投入生產。

文：汪慧敏（香港中醫學會會長）

編輯：梁小玲

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