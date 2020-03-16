知多啲：健康作息更勝預防湯水

【明報專訊】隨着疫情進展，各省市行政部門、中醫院、專家先後頒布治療用藥和預防湯水；加上來自網絡或報章的食療，一時間眾說紛紜，讓市民無所適從。比較一致的觀點是：新型冠狀病毒肺炎歸屬於中醫「疫病」範疇，是感受疫毒之氣偏濕的瘟疫。針對疫毒和濕這兩個元素，治療時，化濕清毒是重要舉措。

中醫治療重點之一是調整體質，在疫病發展的不同時間、不同地域、不同人，或同一人在病的初、中、晚期處方都不同，這就是辨證論治。所以，沒有一張男女老少咸宜和包治百病的處方和預防湯水。中醫治病關鍵在調理體內環境，就如中醫治療霉菌性疾病從來不是殺滅或抑制霉菌，而是祛濕化濕；能否抑制冠狀病毒，非中醫是否有效的絕對因素。如果你身體健康、飲食睡眠正常、經常運動，在此時也不一定要服用什麼湯水；如果你體弱乏力，容易感冒，可以服用一點以補氣和增抵抗力為主的湯水以保健，例如「補氣益肺辟穢湯」。

其實，比起湯水，建議大家請中醫給你調配有抗病毒成分中藥傍身，一則可在外感熱病初起出現發熱、咽痛及時服用，作預防治療。其中，中成藥銀翹散、藿香正氣散都有類似療效，也列入國家衛健委新型肺炎治療方案中，針對醫學觀察人群用來做預防治療。

特別一提，對於節食、經常熬夜、貪涼飲冷的女性來說，健康飲食、充足睡眠，以及天氣乍暖還寒之際注意保暖，比任何預防湯水都更有意義。

■補氣益肺辟穢湯

材料：黃芪12克、白朮6克、防風5克、北沙參10克、金銀花5克、連翹5克、陳皮5克、藿香6克

製法：一碗半水浸泡半小時，煎煮半小時

飲用方法：以上為成年人1天的劑量，每星期服2至3次；蠶豆症患者不可服用