【明報專訊】「鑽石公主號」客輪爆發疫症，日本當局把乘客禁閉船上檢疫，可是效率奇低，船上防疫措施亦不足，結果整艘客輪成為「毒船」，乘客上岸無期，又害怕自己或同行親友早晚會受到感染，所受的心理煎熬可想而知。有朋友指出，日本人服從性高而領導能力低，辦事時，有法可規有章程可依的做得有板有眼，但遇上突發事件無先例可援的便不懂得變通，更因欠缺領導人才以致群龍無首，「鑽石公主號」事件是活生生的防疫反面教材。

公主系船公司禍不單行，「鑽石」事件還未完結，遠在加州海岸的「至尊公主號」客輪也成了「疫船」，行文時已有1名美國乘客感染新冠病毒身亡，20多人確診。這艘10萬噸級的豪華巨輪，正給美國政府勒令停泊在加州海岸對出的國際水域，等候發落，船上乘客的焦慮可想而知。更令他們忐忑的是，這邊廂美國的「抗疫總司令」副總統彭斯，在記者會上宣布準備讓客輪在一個非商用港口泊岸；但那邊廂，彭斯的老闆特朗普在另一個場合卻向記者說：「他們（指有關官員）想讓乘客上岸，我不贊成，我不想看到美國的感染數字上升。」看來總統眼裏的重中之重，是不容感染數字上升，其他可以不管。他欽點的「抗疫總司令」向來「善體聖意」，「至尊」隨時會變「鑽石」的翻版。

美國正副總統打對台

「至尊」的乘客何時能夠離船，還是未知之數。2000多人待在船上，船公司少不免要搞些娛樂節目，例如放映些舊影片給他們解解悶。有朋友戲謔，為免加重乘客心理負擔，千萬不要放映荷李活的經典抗疫電影《極度驚慌》（Outbreak）。這是一齣在1995年首映，由德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）、摩根費曼（Morgan Freeman）等大明星擔綱演出的驚慄災難片。影片一開始便追溯到1967年，有近似伊波拉的病毒在一個名薩依的非洲國家的叢林出現，美國軍方起初有意把病毒拿來做生化武器，後來為了保密及銷毁病毒存在的證據，不惜炸掉整個難民營。28年後，病毒在薩依再度出現，由德斯汀荷夫曼飾演的美國陸軍醫學研究院的病毒專家實地調查後，向摩根費曼飾演的將軍兼頂頭上司報告病毒可蔓延引發疫症，摩根費曼卻不以為然，把報告留中不發。怎知病毒終於輾轉傳入美國，並在加州一個名錫達河的小鎮爆發疫症，死了不少人。為了隱瞞事件和防止疫症蔓延，美國軍方竟說服總統下令轟炸錫達河鎮，重演28年前在薩依轟炸難民營，務求「病毒與人俱亡」。千鈞一髮之際，幸得德斯汀荷夫曼奮不顧身阻擋轟炸機投彈，同時找到治療病毒的方法，才挽回全鎮人性命。

處理手法似足生化災難片

《極度驚慌》首映距今已四分之一世紀，但比較片中情節和一些國家政府處理新冠病毒疫情的手法，卻有着令人不寒而慄的相似。先撇開生化武器那未經證實的陰謀論不算，美國政府是否有意淡化，甚至隱瞞國內新冠病毒感染的疫情，已備受國內、外質疑。動機是為了經濟、總統選舉，還是其他不可告人的目的？大家都不清楚。總之，美國政府就新冠疫情所採用的「唔檢測，唔講你知」（don't test, don't tell）政策，着實令人對這號稱世界頭號強國失望。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）