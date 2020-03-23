中期肝癌有望根治 兩招夾擊 先縮後除

第三號癌症殺手——香港每年約有1800多宗肝癌新症，手術切除或肝移植是唯一有效的根治方法，但僅三成病人適合。（magicmine@iStockphoto）

【明報專訊】本港原發性肝癌每年約有1800多宗，是第三號癌症殺手。手術切除或肝移植是唯一有效的根治方法。惟事實上，僅三成病人適合根治治療，餘下七成人只能接受介入治療或以藥物來控制腫瘤。換言之，大部分肝癌病人都活在腫瘤陰影下，無法痊癒。

最近香港大學醫學院與瑪麗醫院合作，推行一項嶄新研究。針對體積較大及位於肝中央的腫瘤，透過綜合治療，使腫瘤大幅縮小，增加手術根治肝癌的機會。對於過去無法做根治治療的肝癌患者，重燃希望。

這項全新的治療方案，採取先縮後除的策略。先利用立體定位放射治療（SBRT）控制腫瘤，隨後兩星期內開始免疫療法，每2至3星期打一針，為期4個月，期望把腫瘤縮小至可用手術割除或肝移植（縮小至BCLC stage A，早期），從而根治肝癌。

現時有5名病人採用這項治療，其中3人根治了，在影像上再見不到活躍腫瘤；其餘2人的腫瘤亦縮小至少三成以上，正繼續觀察，情况良好，全部病人皆無擴散或復發迹象。

新電療精準攻擊 揪出潛伏癌細胞

立體定位放射治療 （SBRT）有別於傳統電療，透過影像導航，輻射線能精準地攻擊腫瘤，減低對鄰近正常組織的傷害；且採用較高的電療劑量，可更有效地殺死癌細胞，又可激活免疫系統主動辨識及攻擊癌細胞，使潛伏在正常肝組織內的癌細胞無所遁形，達到雙重攻擊的效能。整個立體定位放射治療為期只需5天，對比傳統電療的5至6星期，療程大為縮短。所以，立體定位放射治療的確比傳統電療更有效和方便。

激活免疫系統追擊 減復發風險

至於免疫治療，是一種藥物治療，能激活病人的免疫系統去辨認癌細胞，使之製造更多針對的白血球來追擊腫瘤。相比傳統化療及標靶治療，免疫治療的副作用也比較小。

而治療計劃將免疫治療放在立體定位放射治療後進行，可使身體繼續追擊和消滅癌細胞，全面減低癌細胞在肝內復發的機率。再者，這兩種療法對免疫系統的刺激，又會相互產生協同效應。經輻射照射後壞死的癌細胞，會刺激免疫系統製造更多白血球攻擊腫瘤。加上免疫治療下，免疫系統被強化起來，對癌細胞的辨識力有所提高，能更有效地追蹤癌細胞，使整個治療效果非常顯著。不論是立體定位放射治療還是免疫治療，兩者都以日間護理方式進行，毋須留院，不用麻醉，沒有傷口，時間彈性較高，配合病人的日常活動，非常切合現代人的需要。

這項治療的初步結果，已於去年底在醫學文獻Frontiers in Oncology上發布，上述5名病人治療成效非常令人鼓舞。未來會考慮擴大研究計劃，好使更多病人受惠。

腫瘤最多3粒 直徑不小於5厘米

治療計劃仍在研究階段，適用於病人的腫瘤直徑最理想為不小於5厘米，數量最多為3粒，且無法動手術根治，又沒有侵犯主幹血管（可接受分支血管侵犯）；肝功能在Child-Pugh（評估肝功能惡化的程度，分成3個等級：A、B、C，即輕、中、重程度）中屬A或B分級，沒有出現黃疸或腹水，沒有任何免疫系統失調症，沒有擴散至其他器官。

上述新療法臨牀研究查詢：2255 5125

文：蔣子樑（香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

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