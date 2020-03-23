知多啲：避用機上膠杯 不吃非密封食物

【明報專訊】網上流傳照片，回港航班上乘客不但戴口罩，還有護目鏡、保護衣，由頭包至腳。是誇張抑或有需要？曾祈殷表示，理解乘客身穿保護衣上機，但提醒切勿忽視「解甲」步驟。當落機脫下保護衣時，緊記放慢速度，以免揚起表面的病菌，沾到皮膚及其他衣服。脫下後應將保護衣的內部包裹外部，包紮後丟置於垃圾桶內。

曾祈殷提醒乘客需帶備足夠口罩及消毒酒精／酒清紙巾。飛機高危位除了洗手間，絨毛座椅、毛氈、安全帶、遙控器等亦可能沾有病菌，因此登機時應先以酒精紙巾抹淨相關設備。如乘搭長途機，宜帶備數個口罩，每隔約4至6小時更換一次，以免呼出的水氣沾濕口罩，積聚細菌及降低過濾功效。

做齊防護措施，登機前預先上廁，但乘搭長途機的10至20多個小時，難免會肚餓或口乾。應否放棄進食飛機餐？曾祈殷表示，機艙內空氣過濾系統每小時換氣約20次，比隔離病房每小時換6至12次更頻密，因此毋須過分擔心；反而需留意食物是否預先包裝，例如經翻熱、沒有密封的麵包，已暴露空氣中一段時間，就有可能沾上病菌，不宜食用，「空中服務員送餐時多會提供膠杯，但我建議現階段不宜使用，飲用罐裝飲品的風險較低」。