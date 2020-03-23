病毒恐慌阻房事？ 妙招保親密關係

保持距離——新型冠狀病毒肺炎疫情未減退，約會、擁抱、接吻……情侶間會做的事或多或少受疫情影響。有醫生提醒，若生病或出現病徵，應避免親密接觸。（設計圖片，相中模特兒與本文內容無關，imtmphoto@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】不要握手！不要親吻！不要擁抱！

疫境之下，專家建議大家保持社交距離，盡量避免聚餐，就算見面也得戴上口罩。情侶間的拖手、擁抱、親吻，竟變成高危活動，難道只能靠眉目傳情？感情會否因疫情而生變？

剛過去的情人節，大家只能隔着口罩傳情，新冠疫情持續，保持距離的生活似乎還得持續一段時間。

親密行為對培養親密關係十分重要，因為疫情減少肢體接觸、親吻、性行為，如何維繫愛侶間的感情？戴着口罩可否接吻、擁抱？

保護伴侶拒行房 屬愛的表現

精神科專科醫生、性治療師黃宗顯表示，一般患上傷風、流感等傳染病，都會建議盡量避免親密行為。這是出於保護他人免受感染，亦是一種愛的行為，「不單是新型冠狀病毒肺炎，其他疾病都需要留意」！所以，當對方身體不舒服，建議避免有太親密的接觸。如果兩人都沒有發燒或相關徵狀，仍可以像往常有親密生活，包括親吻和性行為。

隔口罩擁吻 增加感染風險

有情侶隔着口罩擁吻，以為安全一點，黃宗顯卻指不可取，因為親吻時的口水會沾濕口罩內層，減低其保護力，增加感染風險。不能親嘴，簡單來一個擁抱可以嗎？戴着口罩擁抱、互碰或親臉頰同樣存有風險，也應該避免。原因是口罩或衣物上可能沾有飛沫，擁抱時或會沾上對方的衣服。

「在疫情下，社交活動大大減少，人際往來都停擺了。」這次疫情影響不少人的生活模式，黃宗顯形容是「好壞參半」。因為大家留在家中的時間多了，同住伴侶關係好的話，雙方反而多了見面和溝通，亦可增進感情。相反，關係差的伴侶可能會多了拗撬。

疫情肆虐令不少人緊張、焦慮，忙於搜購口罩、消毒用品。黃指出，緊張情緒或會令人沒心情去培養感情，「大家生活有很大改變，有許多壓力和焦慮，專注力放在疫情上，可能因而減低對性的興趣」。但當然有些夫婦、情侶仍會繼續有性行為。要留意的是，當性興奮或性高潮的時候，心跳會加速，呼吸也變得急促，以致肺部吸氣和呼氣流量增加，「大家這樣近距離交流，如果其中一人染病，伴侶吸入病毒的風險都會增加」。

溝通信任才是愛情關鍵

親密度減少，會否增加隔膜？性治療師何慕詩指出，雖然親密行為對培養一段關係十分重要，不過，現實情况下，不少愛侶都受環境影響未必能夠與伴侶有性行為，譬如因為年長或疾病體力不支。她強調，「親密」並不一定以性行為和肢體接觸建立；要是雙方互相信任、有良好關係，即使伴侶不在身邊，也不會覺得疏離。「我們需要理性分析，環境不容許有親密接觸的時候，是不是等於兩人關係因而疏離？」不應該只靠單一的方式去維繫一段關係，情侶間如果少了身體接觸便感到關係疏離，可能代表本身關係不夠穩固，「當可以有接觸的時候，便盡量接觸多點，這都是穩固一段關係的基礎。倘若無法見面，可選擇用其他方法溝通，不讓對方覺得受冷落」。

何慕詩又以「SP」（sex partner，非情侶關係的性伴侶）作例子，指他們有許多身體接觸，但不代表關係親密、有很好的交流，「相反，一對情侶如果關係好，即使親密行為相對少一點，其實大家心裏面都會覺得很穩固」。雙方關係有多深厚要視乎日常相處，一段關係是否認真、是否已認定對方、有沒有足夠的信任。如果全都沒有，即使每日都有非常親密接觸，甚或每日有性行為，亦不會令彼此更加親密。

「親密」並不一定需要無時無刻有肢體接觸，才等於親密。「兩個人真心相愛時，不用說話，大家坐下來拖着手，透過眼神的交流，感覺一下大家的感情。大家能否在沒有語言的情况下交流？感不感覺到對方仍然很愛你呢？」

文：李祖怡

編輯：林曉慧

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