小貼士：噴消毒劑、抹地也可傳情

【明報專訊】面對疫情，感情上也需要「抗逆」營養。雖然不能隨時隨地擁抱、接吻，性治療師何慕詩指出，大家可運用創意，想想怎樣彌補因為環境影響，不能夠有肢體接觸而欠缺的親密，她建議，伴侶回到家中後，清潔消毒的過程不妨溫馨一點！入門口前，互相幫大家噴消毒劑，作為溫馨、密切的交流，「我們要嚴謹對抗病毒，但心態上可以放輕鬆少少，從而令正經的事情都可以帶給大家會心微笑的感覺」。

精神科專科醫生、性治療師黃宗顯建議，可在家中鑽研菜餚、湯水，煮給伴侶吃。另外，關心對方有沒有足夠的防護物品，都是關懷和愛的表現。「在疫情之下，大家可以重新認識一下自己和對方，例如平時是否只要性的滿足……『愛』是不是一定要有身體接觸或性交呢？其實不一定。」他提到「5種愛的語言」，都是表達愛的不同方式：

1. 肯定的言語（words of affirmation）：

向對方表達對關係和愛的肯定

2. 服務（acts of service）：

為伴侶做家務，例如做飯、洗碗、抹地

3. 禮物（gifts）：

買些小禮物給對方

4. 有質素的時間（quality time）：

即使不見面，可以透過電話、網絡保持緊密的連繫

5. 身體接觸（physical touch）：

牽手、擁抱、親吻、性交