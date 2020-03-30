衛生處方：保持社交距離 齊心抗疫

「獨食」減風險——為減低傳播風險，應避免聚餐，盡量與他人保持適當社交距離。圖為蘭桂坊一間酒吧。（鍾林枝攝）

【明報專訊】新冠病毒正在全球迅速蔓延，世界衛生組織於3月11日宣布疫情已構成全球大流行。鑑於最近情况，我們建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。如外遊無可避免，建議市民在返港後14天內，戴上外科口罩，避免疾病傳播。

避免聚餐或大型會議

新冠病毒主要病徵包括發燒及咳嗽，部分病情嚴重患者會出現呼吸困難等徵狀。疾病通常透過呼吸道飛沫或直接接觸帶菌者傳播，現時推斷，潛伏期一般為1到14天，最常見是5天左右。

為減低疾病在社區傳播風險，市民應減少外出，避免聚餐或聚會等社交活動，見面時避免握手，盡量與他人保持適當社交距離。我們亦鼓勵僱主盡量彈性處理僱員工作安排，例如實行彈性上班時間、避免大型會議，以支持防疫工作。

健康起居作息 增抵抗力

另外，個人及環境衛生亦十分重要，市民可留意以下健康建議，有效應對疾病傳播：

‧佩戴外科口罩可預防傳播呼吸道病毒，尤其出現病徵（即使病徵輕微）的人士，佩戴外科口罩十分重要

‧乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時，應佩戴外科口罩。市民亦應注意如何正確佩戴口罩，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後清潔雙手

‧經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻、眼或進食前；在如廁、觸摸扶手、門把等公共設施、咳嗽或打噴嚏後

‧打噴嚏或咳嗽時，應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手

‧洗手時以梘液搓手最少20秒，用水過清梘液並用抹手紙拭乾。清潔雙手後，避免再直接觸摸水龍頭（例如關水龍頭時，先用抹手紙包裹）。如沒有洗手設施，而雙手亦沒有明顯污垢時，可暫時使用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手

‧妥善保養排水渠管，並定期（約每星期一次）把約半公升清水注入每一排水口（U形隔氣口），以確保環境衛生

‧所有地台排水口在不使用時應蓋好

‧如廁時注重衛生，先將廁板蓋上才冲廁水，以免散播病菌

‧當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早求醫

‧確保室內空氣流通

‧最少每星期徹底清潔家居一次，可使用1比99稀釋家用漂白水清洗非金屬表面，待15至30分鐘後，再用清水清洗；金屬表面則可用70%火酒清潔消毒

‧當物品表面或地面被呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物污染時，應先用吸水力強的即棄抹巾清除可見污垢，再用適當消毒劑消毒受污染及附近地方。非金屬表面可使用1比49稀釋家用漂白水清潔消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾；金屬表面則可用70%火酒清潔消毒

‧保持健康生活模式，增強抵抗力及實踐健康生活，包括均衡飲食、恆常運動及充足休息，避免吸煙及飲酒

市民大眾協力對抗疫工作十分重要，疫情持續，希望市民繼續努力，時刻保持警惕，攜手預防疾病在社區傳播，同心抗疫。

（有關新型冠狀病毒肺炎的最新情况，可參閱www.coronavirus.gov.hk）

文：衛生署健康促進處黃凱基醫生