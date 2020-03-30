治療藥物：愛滋藥主打 阻新冠病毒繁殖

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，懷疑及確診患者，用藥有何分別？

心臟科專科醫生黃任匡在dirty team工作，負責治療新型冠狀病毒肺炎的懷疑及確診個案。他表示，若病人從疫區回港，出現初期病徵，但未及接受病毒測試，屬於疑似個案，會安排送至隔離病房接受治療，例如肺部出現「肺花」，會處方抗生素。當病人的病毒測試結果為陽性，則需服用新型冠狀病毒肺炎的治療藥物。

現時用於治療新冠的主要藥物，包括蛋白酶抑制劑（lopinavir/ritonavir）、利巴韋林及干擾素。以原本用於治療愛滋病患的蛋白酶抑制劑為主打，或與其餘兩種藥物一併處方，作混合治療。

副作用：腹瀉 嘔吐 影響肝功能

有關蛋白酶抑制劑的治病機制，黃任匡解釋，新型冠狀病毒侵入人體後，不能自行分裂，須透過襲擊細胞，讓細胞協助繁殖病毒，「在過程中，細胞需要酶來完成繁殖病毒的任務；而蛋白酶抑制劑令酶失去運作功能，阻止細胞繁殖病毒」。儘管現行有以上3種藥物用於治療患者，但藥物可能產生副作用，如腹瀉、嘔吐、影響肝功能等，因此醫療人員處方藥物時，會小心觀察患者的身體反應。

感染新型冠狀病毒的患者，病情各有輕重，由毫無病徵至呼吸困難等不同情况，用藥皆有不同。黃任匡舉例指，曾接觸一名身體不適，主動求醫的女患者，確診後追蹤感染途徑，發現其丈夫亦患上新冠肺炎，但沒有病徵，「當發現女患者由丈夫傳染時，丈夫已差不多完全康復。針對這些並非在發病初期，前來求診的患者，我們不會處方利巴韋林」。最後，該患者只需服用蛋白酶抑制劑。